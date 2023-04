10 buenas noticias sobre la investigación en cánceres que afectan más a las mujeres

A lo largo de su vida, una de cada tres mujeres afrontarán un cáncer. Sin embargo, a pesar de que la incidencia del cáncer aumenta, la tasa de mortalidad desciende cada año. La investigación para luchar contra esta enfermedad continúa y no todo son malas noticias. La investigación y la prevención son claves en la lucha contra el cáncer y, en los últimos meses, algunos datos positivos han dado esperanzas a las mujeres que sufren cánceres como el de mama, ovarios o de endometrio.

1. Una inteligencia artificial es capaz de detectar el cáncer de mama años antes de que se desarrolle

Un grupo de investigadores del Lauder Breast Cancer Center (Estados Unidos) ha comenzado a utilizar un algoritmo para predecir los casos de cáncer de mama hasta cuatro años antes de que se desarrollen. Esta tecnología permite detectar una serie de manchas que, a futuro, pueden desarrollarse y convertirse en cáncer de mama. Estas manchas no son en sí mismas una señal de la aparición del cáncer, sino que sirven como señal a los radiólogos para estar prevenidos y comenzar a realizar un seguimiento más estrecho o incluso a tomar decisiones con la propia paciente.

2. El test para detectar el cáncer de endometrio que se puede hacer en casa y adelanta un año el diagnóstico

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, del Instituto Catalán de Oncología y de la Universidad de Innsbruck (Austria) han diseñado un test que permite detectar en casa el cáncer de endometrio. Se trata de un análisis epigenético capaz de detectar entre el 90 y el 100% de los casos de este tipo de cáncer y que puede realizarse tanto sobre muestras de citología de cuello de útero obtenidas en consulta médica como en automuestras vaginales recogidas en casa. Esta herramienta puede resultar especialmente útil para las mujeres que ya reúnen factores de riesgo de cáncer de endometrio y es especialmente beneficioso si tenemos en cuenta que el diagnóstico precoz mejora con mucho la supervivencia de este cáncer.

3. La tasa de cáncer de cuello de útero se reduce en un 87% en vacunadas contra el virus del papiloma humano

Un estudio difundido por la revista The Lancet ha confirmado la eficacia de las vacunas contra el virus del papiloma humano, relacionado con los casos de cáncer de cuello de útero. Según este estudio, las tasas de cáncer de cuello de útero se reducen en un 87% en mujeres vacunadas contra este virus. De esta forma, se estimó que en junio de 2019 había alrededor de 450 casos menos de este tipo de cáncer y 17.200 menos de carcinomas que los esperados en la población vacunada en Inglaterra, convirtiéndose en la primera evidencia directa de prevención de cáncer de cuello de útero que utiliza una vacuna bivalente por todo el mundo.

4. Una mujer sobrevive a 12 tumores y su caso ayuda a mejorar el diagnóstico del cáncer

Un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas informó sobre un caso único en el mundo: una mujer que, con tan solo 36 años de edad, ha sobrevivido nada menos que a 12 tumores. Los resultados de la investigación sobre su enfermedad desvelaron que este caso único se debe a una mutación genética que nunca se había observado en humanos. Los responsables del estudio creen que el caso extraordinario de esta paciente ayudará a mejorar el diagnóstico del cáncer y desarrollar nuevos tratamientos.

5. Un nuevo método permite diagnosticar cáncer de mama con solo una gota de sangre

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina han desarrollado una novedosa metodología para la detección temprana del cáncer de mama a través de una sola muestra de sangre. Se trata de un procedimiento no invasivo que consiste en el análisis del ADN mediante secuenciación masiva, lo que permite la detección de presencia del ADN liberado por las células tumorales a la sangre. Esta novedad es una herramienta muy potente para la detección de tumores en individuos asintomáticos.

6. Una nueva forma de inmunoterapia podría combatir el cáncer de ovario

Según un reciente estudio publicado en The Journal for ImmunoTherapy of Cancer, la clave para luchar contra el tumor de ovario está en la inmunoterapia, concretamente en las células CAR-T. La terapia con células CAR-T es un tipo de inmunoterapia que consiste en extraer las células inmunitarias de un paciente de su sangre, conocidas como células T, e inyectarles un nuevo gen en el laboratorio. Este gen ataca específicamente a una molécula en la superficie de las células tumorales, así que, cuando las células se devuelven a la paciente, estas atacan a las células cancerosas como misiles teledirigidos.

7. Un nuevo bloqueador molecular frena la metástasis del cáncer de mama

Se calcula que el 90% de las muertes por cáncer de mama se deben a complicaciones derivadas de la metástasis, un proceso en el que las células cancerosas se desprenden del lugar donde se formaron, viajan por el sistema circulatorio sanguíneo o linfático y forman nuevos tumores metastásicos en otras partes del cuerpo. Un estudio de la Facultad de Medicina Azrieli de la Universidad Bar-Ilan (Israel) ha conseguido pruebas inequívocas de que el péptido de 19 aminoácidos bloquea realmente la metástasis, abriendo una nueva posibilidad para reducir la mortalidad en este tipo de cánceres.

8. Demuestran el importante papel de la terapia endocrina en el tratamiento del cáncer de mama

El grupo de investigación de Oncología Traslacional e Integrativa del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha colaborado un ensayo clínico internacional que ha demostrado que la terapia endocrina, combinada con un fármaco utilizado en el cáncer de mama, supone un tratamiento de mayor seguridad y mejores resultados en el tratamiento del cáncer de mama de alto riesgo en sus etapas iniciales. En este estudio, se analizó la incidencia de efectos adversos de este fármaco, su manejo clínico y su efecto, así como la calidad de vida percibida por las pacientes, teniendo en cuenta los síntomas experimentados y otras variables y efectos adversos.

9. Un estudio 'in vitro' revela el papel clave de una proteína en el cáncer de endometrio



Un equipo internacional de investigadores ha comprobado en modelos "in vitro" el papel clave y determinante que una proteína tiene en el desarrollo del cáncer de endometrio y en el riesgo de que se produzca metástasis. La proteína C1GALT1 está relacionada con una mayor agresividad de este tipo de tumores, por lo que su estudio permite aumentar el conocimiento de las alteraciones genéticas y proteicas que podrían ser causantes del cáncer de endometrio.

10. Un nuevo fármaco oral reduce la progresión del tumor en el cáncer de mama



Un nuevo fármaco oral, llamado Camizestrant, ha demostrado que reduce "de forma significativa" el riesgo de progresión del tumor en pacientes con cáncer de mama ER+ HER2- (con receptor de estrógeno (ER) positivo y HER2 negativo), en el ensayo de fase II del estudio SERENA-2, que ha sido coordinado internacionalmente por una investigadora del Hospital Vall d'Hebron. En la población estudiada, Camizestrant redujo significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 42% con la dosis de 75 miligramos.

