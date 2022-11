La mutación que provocó doce tumores a una mujer antes de los 36 años de edad

Un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas publicó este miércoles un reporte de un caso único en el mundo: una mujer que, con tan sólo 36 años de edad, ha sobrevivido nada menos que a 12 tumores. No sólo eso, sino que han identificado la mutación que explica esta vulnerabilidad inaudita.

Características de un caso excepcional

La paciente, explican en el medio Science Advances, nació en el año 1986 de una madre de 26 años y un padre de 30 años, sanos y no consanguíneos. Sin embargo, ya en los primeros meses de vida se hicieron evidentes algunos problemas: concretamente, un cierto retraso en el desarrollo y en la habilidad psicomotora. Antes de los seis meses, al bebé le surgieron algunos puntos color café con leche.

El primer diagnóstico de cáncer llegó cuando tenía sólo dos años de edad, y consistió en un rabdomiosarcoma embrionario (un tipo de tumor de los tejidos blandos) de estadio III en el canal auditivo, que tuvo que ser tratado con quimioterapia y radioterapia. En los años siguientes, aparecerían diferentes tumores incluyendo econdromas (tumores óseos benignos), carcinomas cervicales, adenomas en las glándulas paratiroides, nevos displásicos, lipomas mamarios, sarcomas, un pilomatrixoma y un adenoma de colon.

Además de todas estas condiciones, la paciente presentaba otras alteraciones como microcefalia, hipoplasia facial, micrognacia, nistagmo, pie cavo bilateral, dedos de martillo y orejas rotadas.

Dando con las mutaciones

Este conjunto de rasgos, sumado al historial médico, llevó a los investigadores a decidir realizar un análisis genético, secuenciando su genoma, en búsqueda de una mutación genética que explicase el caso. Tras descartar alteraciones en genes relacionados con los síndromes de Li Fraumeni, deficiencia de reparación de desajuste constitutivo y neurofibromatosis, dieron con las claves: dos mutaciones en el gen MAD1L1 (c.196C>T; p.Q66 en el exón 4 y c.1882G>T; p.E628 en el exón 18).

Estas alteraciones llevan a un síndrome de aneuploidía (un número cromosómico diferente al del cariotipo, que es el habitual en una determinada especie); un grupo de patologías genéticas a las que pertenecen, por ejemplo, el síndrome de Down o el de Patau. Coincidentemente, las aneuploidías son frecuentes en las células cancerígenas.

Uno de los aspectos que más llama la atención a los autores del trabajo es que se trata de un caso completamente único: no hay descrito otro igual en toda la literatura médica y, además, los experimentos en modelos animales que reúnen las dos mutaciones han dado como resultado embriones no viables. Otro punto que destacan es que los cánceres agresivos que la paciente ha ido desarrollando desaparecieron con cierta facilidad, por lo que los investigadores creen que el análisis de la respuesta inmune de esta paciente podría revelar nuevos mecanismos para luchar contra este tipo de tumores.

Referencias

