Una nueva forma de inmunoterapia podría combatir el cáncer de ovario

El Instituto Nacional de Estadística (INE) expone que hasta 1979 mujeres en 2021 fallecieron a causa de un tumor maligno de ovario. Las cifras preocupan y las investigaciones continúan para poder combatir este cáncer de forma eficaz. Según un reciente estudio publicado en The Journal for ImmunoTherapy of Cancer, la clave podría estar en las células CAR T.

¿Qué es la terapia con células CAR T?

La terapia con células CAR T es un tipo de inmunoterapia en la que se obtienen células T de la sangre de las pacientes —es decir, células que forman parte del sistema inmunitario—. Una vez hecho esto, se llevan al laboratorio para inyectarles un gen que actuará contra el CAR o receptor de antígeno quimérico ubicado en la superficie de las células tumorales.

Después de este proceso, las células T se devuelven a las pacientes. Lo que ha revelado el estudio —cuyas pruebas todavía solo se han hecho con ratones— es que estas se vuelven más fuertes tras su paso por el laboratorio para dirigirse específicamente y destruir las células malignas.

El pronóstico para el cáncer de ovario continúa siendo desalentador y es que, como explica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), "la supervivencia global del cáncer de ovario se aproxima al 50%". Por eso, este descubrimiento abre puertas a la posibilidad de que esto cambie.

¿Por qué centrarse en la mesotelina?

Los autores del estudio decidieron, entre otras pruebas, centrarse en la mesotelina (MSLN), una proteína que está presente en muchos cánceres de ovario. Para ello, emplearon tres moléculas distintas CAR T para comprobar cómo respondían las células tumorales. Los resultados fueron positivos y las células T CAR M1xx manifestaron "una potencia antitumoral y una persistencia superiores", como se indica en el estudio.

Esta inmunoterapia podría prolongar la esperanza de vida

Parece que en la investigación, esa agresividad con la que las células T actúan tras su paso por el laboratorio podría tener un efecto en la esperanza de vida. Y es que en los ratones a los que se les aplicó esta inmunoterapia se observó una "reducción de hasta 100 veces en el crecimiento tumoral 7 días después del tratamiento".

En otros ratones, lo que se descubrió es que las células tumorales habían desaparecido. Por tanto, se trata de un avance que puede conseguir cambios en el tratamiento del cáncer de ovario y, aunque parezca una técnica novedosa, ya se aplica a otros tumores. Pues, la inmunoterapia con células CAR T ya permite tratar la leucemia y el linfoma.

Todavía hay que seguir investigando y estudiando las células CAR T antes de que puedan ser parte de las opciones de tratamiento para el cáncer de ovario. Pero, parece que se está yendo en la dirección correcta.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.