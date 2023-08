¿Qué vitaminas son las mejores para frenar la caída del cabello?

Según un estudio realizado recientemente a nivel internacional, España es el segundo país con más calvos del mundo, únicamente superado por República Checa. Un 50% de la población de nuestro país experimenta problemas de caída del pelo, y de este porcentaje, un 90% se deben a causas hormonales y genéticas. Todos hemos experimentado momentos de pánico al ver cómo nuestro cabello se escapa constantemente sin parecer tener fin, convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Pero no te preocupes, porque con las vitaminas adecuadas puedes convertirte en el héroe que tu melena necesita.

¿Quién iba a pensar que esas pequeñas píldoras mágicas podrían hacer maravillas en nuestro cuero cabelludo? Desde la vitamina C, que da fuerza y flexibilidad a tu pelo, hasta la vitamina E, el escudo protector que luchará contra los radicales libres que quieren arruinar tu look. ¡Prueba el uso específico de estos nutrientes y dile adiós a la preocupación y los complejos! ¿Pero, cuáles son las vitaminas más efectivas para frenar esa caída del cabello?

Vitamina C: Un chute de fortaleza capilar

Frutas y verduras ricas en vitamina C. ISTOCK/Ann M Marosy

No solo es ideal para mantener tu sistema inmunológico en la cima de su juego, sino que la vitamina C también es una superheroína cuando se trata de detener la caída del cabello. Esta maravillosa vitamina estimula la producción de colágeno, un componente esencial para mantener el cabello fuerte y flexible. Puedes encontrar vitamina C en frutas como naranjas, fresas, kiwis o en suplementos si necesitas un impulso extra.

Vitamina E: El escudo protector de tu melena

Si buscas un aliado poderoso para combatir el daño causado por los radicales libres, la vitamina E es tu opción ideal. Esta vitamina es conocida por mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y, en consecuencia, promover un ambiente propicio para el crecimiento del cabello. Además, ayuda a mantener tu cabello hidratado y brillante. ¡Así que asegúrate de incluir nueces, semillas y espinacas en tu dieta para obtener tu dosis de vitamina E!

Complejo B: La clave para un pelo radiante

Alimentos ricos en biotina o vitamina B7. Getty Images/iStockphoto

Las vitaminas del complejo B, como biotina (B7) y ácido fólico (B9), son esenciales para mantener un cabello saludable y combatir la caída. La biotina es especialmente conocida por mejorar la elasticidad del cabello y fortalecerlo desde la raíz. Puedes encontrar estas increíbles vitaminas en alimentos como huevos, aguacates y nueces, ¡perfecto para un desayuno nutritivo y delicioso!

Vitamina D: Regenera y fomenta el crecimiento

La mejor fuente de esta vitamina está al alcance de todo el mundo, ¡el sol! La exposición al sol es una excelente manera de obtener tu dosis diaria de vitamina D. Esta vitamina ayuda en la creación de folículos capilares, lo que significa que es esencial para el crecimiento del cabello. ¡Así que saca tus gafas de sol y disfruta de un día soleado! No obstante, en épocas en las que por alguna razón se dificulte esta exposición, recuerda que puedes recurrir a suplementos vitamínicos, siempre consultando a un profesional de la salud antes de comenzar a tomarlos.

Vitamina A: El constructor del cabello

La vitamina A promueve el crecimiento sano del cabello al incrementar la producción de sebo. Lifestock / Freepik

La vitamina A es un ingrediente clave para el crecimiento del cabello, ya que ayuda en la producción de sebo, un aceite natural que acondiciona y protege el cuero cabelludo. Además, esta vitamina ayuda a las células del cuero cabelludo a funcionar correctamente y, por lo tanto, promueve el crecimiento saludable del cabello. Encontrarás vitamina A en alimentos como zanahorias, batatas y espinacas.

