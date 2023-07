Hay una afirmación muy extendida acerca de los efectos que tiene la temperatura del agua sobre el cabello cuando lo estás lavando. Un truco de abuela, que tiene los mismos adeptos como detractores, ya que hay especialistas en el cuero cabelludo de España que lo respaldan y otros que afirman que sus bondades no son las que imaginamos realmente.

Vamos a ponernos en contexto, nos referimos a la eterna pregunta de si lavarse el pelo con agua fría es tan maravilloso como dicen algunos. A ver, malo no es, pero de ahí a que deje tu caballo radiante, no, ya que no depende solo de eso. También es importante el cuidado que des a tu pelo, y los productos que apliques, siempre teniendo en cuenta si es natural o, por el contrario, está sometido a algún tipo de tinte o mecha.

¿Cuál es la temperatura ideal para lavarse el cabello?

La temperatura del agua importa, y mucho. Esto es una afirmación que no podemos negar porque son diferentes las fuentes que nos confirman que sí, que beneficia al resultado del brillo en el cabello.

La teoría es sencilla: el agua caliente abre las cutículas de la fibra capilar, perfecto durante el lavado, para que los principios activos penetren y actúen. Una vez aclarado totalmente el pelo, se aconseja siempre un final de agua fría para que cierre las cutículas y el cabello tenga más brillo.

Una chica lavándose el cabello. iStock

No es casualidad que en la mayoría de peluquerías, sus estilistas terminen de lavar el pelo con el agua fría o, en su defecto, menos caliente que durante el resto del lavado. Todo tiene una explicación: "tras la apertura de las cutículas, con el paso del agua caliente, el agua fría, las sella y hace que queden más alienadas y, por tanto, un pelo con más brillo", explican desde el Instituto Médico Dermatológico.

Además, los expertos explican que otra bondad a favor del agua fría sobre el cabello es que, más allá de que el frío cierre las cutículas, también lo hace con los poros en el cuero cabelludo y, en consecuencia, ayuda a mantener la hidratación en la fibra capilar.

¿Qué pasa si te lavas el cabello con agua caliente?

Según los expertos del Instituto Dermatológico, aclarar el pelo con agua caliente no es malo, siempre y cuando no queme (temperatura superior a 35 grados), pero tampoco vas a notar los mismos resultados que si lo haces con agua fría. Es más, el agua tibia seca el cuero cabelludo y crea encrespamiento. Así que si eres de las que no se lleva nada bien con su melena 'frizz', ya sabes, nada de agua caliente.

Al final, debemos pensar que el cuero cabelludo funciona como el resto del cuerpo, si le aplicas frío se activa y regenera, pero si, por el contrario, le das calor, la piel de la cabeza no se oxigena igualmente.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.