Trucos sencillos para conseguir un maquillaje efecto buena cara en cinco pasos

El maquillaje efecto buena cara consiste en presumir de un rostro con un aspecto fresco, descansado y saludable. Este tipo de maquillaje busca realzar la belleza natural sin sobrecargar el rostro con productos excesivos. Un aspecto de 'make up, no make up', luminoso, hidratado y jugoso. En las tiendas de España contamos con una gran variedad de productos para conseguir este efecto.

¿Te ha pasado alguna vez que al levantarte y mirarte al espejo has pensado: ¡Qué guapa estoy hoy!? Ese es el resultado que queremos conseguir. Ese efecto de estar con el guapo subido es posible utilizando una serie de producto y técnicas.

Efecto buena cara en cinco pasos



"La buena cara la solemos asociar a haber descansado bien, tener una piel unificada (ni brillante ni apagada) y una mirada abierta y luminosa. Para que no se pierdan estas máximas, mantendría el protagonismo en la piel y no sobrecargar el resto de elementos", explica Pilar Vilas para Maybelline New York.

1. Crema hidratante para una piel luminosa

Hydrance Aqua-gel crema hidratante - Eau Thermale Avène Primor

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la piel debe tener un aspecto saludable y luminoso. Por lo que una buena rutina de 'skincare' y una crema hidratante específica para cada tipo de piel, es la base para que el resultado sea óptimo.

2. Una base ligera y un buen corrector

Sérum con Color Tono 3-4 Medio-Claro L'Oréal

La experta explica que el truco reside en el uso del 'pinpoint concealer', que consiste en aplicar un producto que unifique el rostro con baja cobertura (una bb cream, base ligera) y cubrir las imperfecciones que quedan con un corrector, con alta cobertura. "De este modo, no cubriremos la piel al completo, sino las zonas necesarias".

Corrector de ojeras 'borrador mágico'. Maybelline.

3. Bronceador: efecto 'besada por el sol'

Bronceador en crema Charlotte Tilbury Cortesía

"En mi opinión, la piel, luminosa y natural, se consigue con un suave colorete o bronceador, a poder ser con productos en crema que se fundan con nuestra piel. Es importante aplicarlo en los puntos altos de la cara (alto del pómulo, nariz, frente), ya que son las zonas donde normalmente nos bronceamos de manera natural", explica.

4. Extra de rubor para un efecto buena cara

Colorete Multi-stick de Ilia Cortesía

¿Cómo podemos utilizar el color (como el rubor) para realzar el aspecto de buena cara? "Podemos usar el mismo producto para ojos y si es en crema, también para labios para conseguir un efecto unificador.

5. Máscara de pestañas

Máscara de pestañas 'Size Up Waterproof'. SEPHORA COLLECTION

Para terminar con el 'look beauty', apostaremos por una máscara de pestañas, que aporte una pestaña rizada, pero limpia, que abra la mirada, pero sin exceso de producto: "Pero depende de lo que resulte favorecedor a cada persona", mantiene.

El orden de los productos: cómo aplicarlos

El toque de rubor perfecto para un acabado natural. Pexels

"No hay un orden estricto, generalmente empezaría con un producto que unifique el rostro sin demasiada cobertura y corrector (si es necesario) pero algunas veces aplico primero un colorete en crema, ya que simplemente dando rubor nos vemos buena cara y no necesitamos mucho más, por lo que dejaremos más natural el acabado final", sentencia.

