El color Pantone del 2024 que querrás incluir en tu paleta de maquillaje

Como un anhelo hacia la empatía y la cercanía de las personas, Pantone ha decretado que el 2024 se teñirá por una tonalidad que transmite ternura y sinceridad gracias a su capacidad de evocar calidez. Es un tono vibrante que consigue mantener la mente y el alma en equilibrio y ha sido bautizado como 'Peach Fuzz'.

Este melocotón cálido promete ser una experiencia sensorial que aplicado a la ropa y el maquillaje conseguirá potenciar las aptitudes más humanas de quien lo lleva. Opticamente, cuando apostemos por el tono Pantone 2024 'Peach Fuzz' conseguiremos un halo de juventud y un brillo natural gracias a su balance entre el rosa y el naranja de inspiración 'vintage'.

El favorito de figuras de renombre en la historia como Lady Di, Isabel II, incluso la princesa Margarita o la princesa Ana, ahora será nuestro tono soñado para maquillarnos y destacar, en especial si nuestros ojos presentan tonos verdosos o amarronados, o si nuestra piel es cálida. Para todo ello, tenemos tres productos infalibles para incluir el 'Peach Fuzz' en tu neceser de maquillaje.

Cómo incluir el 'Peach Fuzz' en tu maquillaje

Cómo maquillarte con el tono 'Peach Fuzz' Spotlight Launchmetrics

Ya conoces la capacidad de evocar ternura y juventud de este tono melocotón que Pantone ha puesto de moda en 2024. Si bien su matiz es discreto, debido a su base anaranjada puede intimidar a la hora de aplicarlo sobre el rostro, por eso una buena manera de incluirlo en tu maquillaje sin lanzarte a la piscina en exceso es utilizarlo a modo de labial.

Visto en pasarela combinado con marrón, es la forma idónea de suavizar su impacto visual hasta que te acostumbres a su frescura y calidez.

Cómo maquillarte con el tono 'Peach Fuzz' Spotlight Launchmetrics

Si tu mirada es verde en cualquiera de sus vertientes ya sabes que las tonalidades anaranjadas son tus grandes aliadas a la hora de hacer que se vean aún más. Este 2024 estás de suerte porque 'Peach Fuzz' no solo sacará a la superficie tus destellos esmeralda, también iluminará el párpado consiguiendo un efecto inmediato "antiedad". Poténcialo con una piel luminosa y haz que estas dos tendencias del año hagan 'match'

Cómo maquillarte con el tono 'Peach Fuzz' Spotlight Launchmetrics

Para las más arriesgadas y dispuestas a adoptar el tono 'Peach Fuzz' como su nueva personalidad durante el nuevo año, la pasarela propone maquillajes monocromáticos con sombra de ojos, 'blush' y labial combinados. ¿Te atreves?

Tres productos 'Peach Fuzz' para incluir en tu neceser de maquillaje

Tres productos de maquillaje 'Peach Fuzz' Sephora

Si quieres ir a lo seguro, el labial líquido 'Creamy Lip And Cheek Stain' de Huda Beauty en el tono 'Beso de albaricoque' es tu producto. Con su textura cremosa e hidratante podrás maquillar tus labios, pero también dar un punto de rubor a tus mejillas una vez hayas dominado el color de moda. (Precio: 27,99 €).

Tres productos de maquillaje 'Peach Fuzz' Sephora

Si rehúsas de aplicar el mismo producto en labios y mejillas o bien si te has enamorado tanto de la tonalidad melocotón que necesitas más de un rubor en tu colección que lo represente, el 'Soft Pop Plumping Blush Veil' de Makeup by Mario en el tono Just Peachy es el colorete en crema ideal para hacerlo. Deja sobre la mejilla un halo de color muy juvenil efecto segunda piel, además gracias a su fórmula enriquecida con ácido hialurónico no perderás nada de hidratación para un acabado fresco por más tiempo. (Precio: 33,99 €).

Tres productos de maquillaje 'Peach Fuzz' Etnia

Por último, pero no por ello menos importante, si quieres apostarlo todo al color Pantone 2024 debes hacerte con una paleta de sombras que se inspire en esta tonalidad como la 'Kokoro' de Etnia con doce tonos cálidos y fórmulas combinadas 'wet&dry' para explorar sin límite en tu maquillaje de ojos. (Precio: 25,44 €).

