Piel satinada: la nueva tendencia de maquillaje que arrasará este 2024

Las tendencias son cíclicas. Con el tiempo, todo vuelve. No solo pasa en la moda, también en el mundo 'beauty'. De un tiempo a esta parte, hemos amado el 'glow makeup': la tendencia de una piel luminosa, nutrida y brillante se apoderó de todas nosotras. Sin embargo, todo vuelve, y eso significa (redoble de tambores) que vuelve el maquillaje satinado a nuestras vidas.

La base mate resucita en nuestro neceser, pero esta vez hemos aprendido de los errores del pasado. Cogemos lo mejor de cada tendencia y la aplicamos para tener una cara radiante y natural.

Maquillaje 'glowy' vs. maquillaje satinado

Una mezcla satinada y luminosa al mismo tiempo. iStockphoto

Ya lo decía Marta Bel Díaz 'Ratolina', en su canal de Youtube. La experta en maquillaje es muy fan de todo lo que tiene que ver con tendencias 'glowy' o 'dewy', ese aspecto húmedo en la piel. Sin embargo, ella misma lo dice: ¿cómo se consigue ese efecto sin que parezca grasiento?

Hailey Bieber ha sido la gran embajadora de la tendencia glaseada en la piel o 'glazed donut skin'. En las fotos de estudio, la piel se ve maravillosa, pero, cuando lo hacemos nosotras mismas, y salimos de casa —sin posproducción— ese brillo que tenemos en la frente, ¿es sudor, el brillo de la piel grasa o realmente queda bien?

Hailey Bieber opta por lucir el efecto mojado en un moño de bailarina. @haileybieber

En el lado completamente opuesto, encontramos la tendencia mate y aterciopelada. Si lo llevamos al extremo, nos vienen recuerdos de un maquillaje apagado y compacto al que, además, aplicábamos polvos compactos encima.

¿Cuál es el punto medio? El que vamos a llevar en 2024, lo mejor de los dos mundos. Y es que, si queremos disimular las imperfecciones, poner brillo encima no es la mejor solución. Con la tendencia 'cloud skin', vamos a incluir la tendencia de maquillaje mate para difuminar y el 'glow', en pequeñas cantidades, en las zonas estratégicas.

Así que, vamos a dejar de lado el efecto super brillante del 'glow' y el exceso de producto y los polvos compactos, del mate: un acabado minimalista, suave, luminoso (que no brillante) y opaco, sin abusar de producto. En esta tendencia no dejamos de lado el 'contouring', se puede aplicar, pero de forma sutil.

Even Better Clinical Serum Foundation, de Clinique. Druni

Lo ideal para esta técnica, es una base de maquillaje que se pueda modular, que aporte un acabado mate pero no acartonado, sino uniforme. Una buena opción es el Clinique Even Better Clinical Serum Foundation. Este producto cuenta con protección solar SPF20 y, según la marca, cuenta con 24 horas de color impecable, 24 horas sin desplazarse, cuartearse ni acumularse en los pliegues, resistente al sudor y a la humedad y no provoca granos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.