Las bases de maquillaje es uno de los productos que más utilizamos y que, sin embargo, es de los más fáciles de liarla cuando nos los aplicamos. Muchas veces acabamos con un resultado acartonado, a parches, con los poros muy prominentes o incluso se acaban viendo los brochazos. En definitiva, un desastre.

Cuando buscamos un estilo más 'effortless', el acabado natural de la base de maquillaje es una de las cosas más importantes, ya que de lo contrario todo se verá extremadamente artificial y con un aspecto que no queremos. Para conseguir que no se note, es necesario utilizar técnicas muy concretas que son el secreto mejor guardado de los expertos en belleza.

En los desfiles siempre vemos pieles muy naturales, pero eso no quiere decir que no lleven ni una gota de maquillaje, al contrario. Los maquilladores consiguen aplicar las bases para obtener ese ansiado efecto segunda piel, por lo que hemos hablado con algunos de ellos para que nos desvelen los mejores trucos de pasarela y lucir un cutis saludable, bonito y con mucho 'glow' en nuestro día a día.

1. La preparación de la piel

Si hay algo que no paramos de repetir (además de que nos tenemos que aplicar protector solar todos los días) es que tenemos que seguir una buena rutina de cuidado facial. Esto no solo hará que mantengamos a raya cualquier imperfección o manchas, también que nuestro maquillaje esté más bonito.

Según nos cuenta la maquilladora Bea Iglesias, una buena preparación de la piel es fundamental para un efecto "buena cara", enfocándose en una buena limpieza, tónico, sérum, contorno de ojos y crema hidratante. Por su parte, Eva Escolano, experta en maquillaje, incide mucho en la hidratación para una piel perfecta. "Siempre preparo la piel con una buena hidratante, aunque no hay que poner mucha cantidad, porque la piel al final no la absorbe y el maquillaje te dura muy poco", nos confirma.

2. Apuesta por una prebase

Muchas veces, ya sea por las prisas o porque pensemos que no es necesario, nos olvidamos de este paso. Aunque la crema hidratante consigue que quede todo más bonito, la prebase ayuda con cualquier problema de nuestra piel (ya sea grasa, seca o con poros, por ejemplo) y a fijar todo lo que vayamos a poner encima de ella.

"Puede ser una prebase mate si no quieres que la piel te brille, puede ser una prebase iluminadora, puedes incluir por ejemplo una que te cubre un poco los poros... En el mercado hay muchísimas de cualquier tipo", comenta Escolano.

3. Elige bases ligeras e iluminadoras

Hace unos días os hablamos de las bases de maquillaje con los que parece que llevamos un filtro de Instagram puesto, sin embargo, ahora buscamos todo lo contrario, por lo que tenemos que decantarnos por aquellas más naturales que nos dejen ese 'glow' tan bonito en la piel.

"A mí me gusta utilizar las bases que son hidratantes y un poquito iluminadoras. Suelo desechar bastante, incluso en pieles grasas, las bases mate, aunque si solo tenemos de ese tipo podemos mezclarla con un poco de crema hidratante o unas gotitas de iluminador", responde Eva.

Según nos cuenta Mateo Pérez, otro de nuestros maquilladores expertos de confianza, "la clave para conseguir ese efecto segunda piel es utilizar base fluida con una cobertura baja, pero, ¿qué hacemos con las imperfecciones? Las tapamos con corrector que suele tener una cobertura más alta"

Bea también lo tiene claro y es que, si queremos un efecto 'glow', cuanto más ligera e hidratante sea la base, mejor. Para que quede imperceptible, la maquilladora nos comparte uno de sus trucos secretos: "Pongo siempre la base en el dorso de la mano para que adquiera el calor del cuerpo y que cuando la apliques en el rostro, se adhiera mucho mejor y aguante más tiempo. Luego, con las yemas de los dedos, voy cogiendo pequeñas cantidades y la voy difuminando a toquecitos, nunca frotando".

Para una piel natural, escoge una base iluminadora IMAXTREE

4. Que el tono sea el exacto al de tu piel

Parece obvio, pero que el tono de la base sea el mismo que el de la piel es imprescindible para que quede natural. Muchas veces no identificamos bien el color o no hay de la misma tonalidad de nuestra piel y acaba viéndose una diferencia bastante notable.

Iglesias nos recomienda probarnos antes el fondo de maquillaje antes de comprarlo: "Para saber que una base es nuestra base tenemos que aplicarla siempre en la zona que más predomina en el rostro, es decir, en nuestras mejillas, nunca en las manos o en el antebrazo, porque el color no tiene nada que ver".

5. El corrector en su justa medida

Uno de los problemas que nos solemos encontrar a la hora de que nuestra piel quede natural es el corrector. Cuando aplicamos demasiado para que cubra las ojeras, al final acaba marcando todas las líneas de expresión que tengamos.

"El corrector solo en las ojeras, manchas e imperfecciones en ínfima cantidad y trabajando muy bien las texturas para que no se note el producto", explica Bea Iglesias y añade: "Escoge las texturas cremositas y fluidas para poder difuminarlo con los dedos".

6. Polvos: prescinde de ellos o usa muy muy poquitos

Los polvos nos ayudan a fijar el maquillaje y evitar que se traspase cuando damos besos, hablamos por teléfono o simplemente nos tocamos la cara, aunque pueden dar un aspecto acartonado y pesado a la piel. Por lo que es mejor no utilizarlos o aplicar el 'menos es más'.

"Si quieres poner un poquito de polvo, recomiendo que sean muy muy ligeros, con una brocha suave y con poco pelo en el contorno de los ojos, las aletas de la nariz, la barbilla y la zona central de la frente", nos comenta Escolano. Bea y Mateo también coinciden con Eva y nos recomiendan que sean polvos sin color, sueltos y solo en las zonas necesarias.

7. No olvidarse del fijador

Como punto final, ya que no aplicamos polvos, lo mejor es utilizar un spray fijador para que todo se mantenga en su sitio con un acabado jugoso y natural. "Es importante usar un fijador para la piel o un agua micelar para ir hidratándola", añade Eva Escolano.

8. 'Tip' extra

Si queremos que toda nuestra piel irradie naturalidad, Mateo nos regala un truquito extra que no nos podemos perder: "Otra de las claves para que parezca que una segunda piel, es usar todos los productos en crema y si es posible con las manos, el contorno en crema, colorete y por supuesto el iluminador. Si no se os da bien aplicar el contorno en crema, no os preocupéis, podéis usar un 'bronzer' satinado y un colorete que tenga algo de brillo. Lo que si recomiendo es que el iluminador sea líquido o en 'stick'".

Si seguimos estos trucos, no solo no se notará que llevamos base de maquillaje, también tendremos un efecto 'buena cara' que durará durante todo el día sin que nos abandone con el paso de las horas.

