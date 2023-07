Manicuras para invitadas de boda: 5 ideas para combinar tus uñas con el vestido

Con la temporada de bodas ya más que inaugurada en España, seguramente tendremos elegidos los vestidos que nos vamos a poner, y toca centrar toda nuestra atención en los detalles que marcan la diferencia, como una buena manicura que complete nuestro look. De unos años para acá, las uñas, que hasta entonces eran las grandes olvidadas, han cobrado importancia, convirtiéndose en la guinda del pastel que nadie quiere dejar al azar y menos en un evento importante.

Estamos muy acostumbrados a ver entre las invitadas tonos como el rojo, el rosa o la clásica francesa, pero pese a ser colores bastante socorridos, no son necesariamente la opción ideal para tu estilismo. Si eres de las que estabas pensando en tirar por los diseños tradicionales, por miedo a no acertar con una opción más arriesgada, ¡sigue leyendo! Te traemos 5 trucos para combinar tus uñas y hacer que nadie se olvide de tu look.

1. Vestido llamativo, uñas neutras

El primer truco pasa por balancear la carga visual del estilismo. No queremos que los elementos que lo conforman compitan entre sí, por lo que si llevamos un vestido con un corte o un color muy llamativo, una buena forma de armonizar el 'look' es combinándolo con unas uñas neutras, elegantes, pero discretas. Por ejemplo, un vestido rosa fucsia o con pedrería iría genial con unas uñas glaseadas o nude.

Manicura perlada. Pexels

2. Vestido neutro, uñas llamativas

De forma contraria, si llevamos un vestido neutro conviene darle el máximo protagonismo a las manos utilizando colores más llamativos y veraniegos que roben toda la atención. Si tu vestido es negro, por ejemplo, combinaría genial con colores como el azul klein para un acabado más ecléctico, o un tono coral si prefieres más calidez.

3. Contraste de color

Otra forma de combinar tu manicura es por medio del contraste. Esto consiste en elegir un color contrario al de nuestro vestido, para aportar un toque rompedor y más moderno al 'look', algo que muchas conocen como 'color block'. Un ejemplo de esta forma de combinar sería utilizar una manicura verde lima para lucir un vestido violeta o magenta.

4. Manicura a conjunto del labial

Otra idea de lo más extendida y utilizada a la hora de elegir el color perfecto para la manicura es hacerlo pensando en el labial que te vas a poner ese día. Esta discreta forma de combinar hará que tu estilismo parezca más elegante, además de ahorrarte más de un dolor de cabeza.

5. Color de uñas según el largo

Aunque parezca mentira, el largo de la uña también debe influir en el color que elijamos. Debemos tener en cuenta que los colores más llamativos cobrarán más fuerza en los diseños largos que en aquellos más cortos, en cambio, aquellos más naturales, como una francesa, o un rosa palo, se elevan con un estilo de uñas más largo. Si estás dudando entre lucir una manicura larga o cortas, mi consejo es que apuestes por las uñas cortas, pues elijas el color que elijas será una decisión acertada.

La influencer María Fernández Rubíes con la manicura de moda, verde oliva. Instagram / @mariafrubies

¿Qué manicuras son más apropiadas para una boda?

Lo primero de todo, dejar claro que no existen unos colores 'aptos para bodas' como tal. El color que elijas depende mucho de quien eres y que es lo que quieres mostrar ese día. Un color 'trendy' aplicado con los tips que te mostramos arriba harán que arrases en tus eventos del verano.

Si el vestido que has elegido es muy llamativo y quieres quitarle carga visual utilizando una manicura natural, debes saber que las uñas naturales que más arrasan este verano son las glaseadas, las 'milky nails' y las 'clean nails', que se unen a los atemporales nude y francesa.

Historia de Instagram de la manicura de María Pombo Instagram / @mariapombo

Los tonos pastel también están en su punto álgido y que mejor momento para lucir estos colores que en un caluroso día de verano. Son una alternativa genial si lo que queremos es llevar una manicura con algo de color, pero que no sobrecargue el estilismo. Entre los que más estamos viendo se encuentran el amarillo, el rosa, el azul y el lila.

Si lo que estás buscando es un color llamativo que grite verano, tienes el rojo atemporal, el magenta (color Pantone de este año), el coral, naranja melocotón o el naranja papaya. En el lado contrario, si buscas algo menos cálido para complementar tu estilismo, estamos viendo como arrasan el azul klein, el lila lavanda, el verde lima y el verde oliva.

Por último, no podemos olvidar los diseños más creativos. Si eres de las que no le gusta pasar desapercibida, apuesta por las perlas en tus diseños, los colores metalizados o una manicura francesa de colores llamativos o pastel. No solo acapararás todas las miradas, sino que elevaras tu 'look' haciéndolo tan sofisticado y único como toda la boda.

