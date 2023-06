Estas son las pedicuras que triunfarán durante el verano de 2023: las tendencias en uñas de los pies decoradas

En España el verano está a la vuelta de la esquina y es hora de empezar a pensar en el eterno olvidado: el cuidado de nuestros pies. Las tendencias para esta temporada 2023 indican una mezcla entre tonos 'nude' y otros más llamativos en lo que respecta a las pedicuras, pero eso no es todo.

Parece que el 'clean girl look' cobrará importancia también en los pies, y es que todo apunta que las pedicuras en tonos claros, aperlados y de estilo lechoso inundarán las tiendas de estética más pronto que tarde. Pero los colores veraniegos no se quedan atrás, el color naranja y el rosa 'barbie' vienen pisando fuerte. Ya los hemos empezado a ver esta primavera y difícilmente pasarán desapercibidos en verano.

Somos de los que creemos que una buena pedicura en verano puede marcar la diferencia, por eso te traemos 5 ideas para tus uñas, que te ayudarán a mimar tus pies sin dejar de estar a la última. ¿A qué esperas para llamar a tu pedicurista de confianza?

La pedicura que arrasa: rosa 'Barbie'

El rosa es uno de esos colores que no pasan de moda. Cada verano, vemos como causa furor entre las amantes del cuidado de las uñas, pero, este año no hablamos de un rosa cualquiera, sino del 'rosa barbie'. Este tono de rosa tiene todas las papeletas para convertirse en el más llevado de la temporada. Y es que con el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la estética está muy de actualidad.

Pedicura rosa 'barbie'. Freepik

Azul cobalto y celeste para unas uñas elegantes

Esta gama cromática es una de las paletas más elegidas cada verano, y esta temporada no iba a ser diferente. Este año, hay dos variantes de azul que destacan por encima de los demás: el azul cobalto y el azul turquesa. Estos dos tonos, tan similares, pero tan distintos al mismo tiempo, evocan sentimientos totalmente opuestos. Mientras que el cobalto es más bien sobrio y elegante, ideal para las noches de verano, el celeste resalta nuestro aspecto más juvenil y desenfadado.

Pedicura azul celeste. Antony Trivet/ Pexels

'Clean style': todo a los neutros

Ya hace un par de años de las redes sociales están dominadas por el 'clean girl look'. El pelo, la ropa, el estilo de vida, incluso la alimentación, todos se han visto modificados para entrar en este nuevo canon estético, y este año parece que será el turno de la pedicura. Cuando hablamos de uñas clean, hablamos de una elección de color neutro que combine naturalmente con el tono de tu piel. Suelen ser opciones muy claritas que vienen a sustituir de forma natural el famoso blanco.

Pedicura glaseada, la tendencia de Hailey Bieber

Hailey Bieber es la culpable absoluta de esta moda que parece no tener fin, y que tampoco queremos que lo tenga. La 'celebrity' americana impuso su sello de identidad en estas uñas hace un año, y poco tardaron el resto de influencers en seguir esta tendencia rescatada de nuestras abuelas. Hasta ahora, este efecto era más visto en manicuras que pedicuras, pero con el 'clean look' expandiéndose como la pólvora, y el efecto 'glaseado' aplicándose cada vez más a otro tipo de tonos, no es de extrañar que sean una de las apuestas más fuertes para este 2023.

Naranja para las uñas de los pies

El naranja se impone un año más como uno de los más aclamados por el público. Esto se debe a que su tono veraniego es el 'match' perfecto de ese moreno que con tanto empeño potenciamos durante los meses más cálidos. Ya vimos el año pasado a influencers como María Pombo o María Fernández Rubies uniéndose al 'trend' de las uñas que mejor sientan y este año parece seguir el mismo camino.

