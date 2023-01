Del 'Viva magenta' al 'lavanda digital': estos son los colores de moda de 2023 (y cómo llevarlos)

Todos los años, la marca Pantone lanza el color que va a dominar en los próximos meses. El 'Classic Blue', el 'Very Peri' o el 'Living Coral' fueron los que dominaron en las temporadas pasadas y, para este año, parece ser que el 'Viva Magenta' va a ser quien va a marcar las tendencias.

Aunque cada vez que Pantone anuncia que tonalidad va a reinar cada año, lo cierto es que últimamente son las pasarelas y el 'street style' quienes anuncian los colores tendencia de la temporada, en unas ocasiones siguiendo las recomendaciones de la marca y en otras yéndose al extremo opuesto. Es por eso que no solo existe un color que domine sobre todos, sino una paleta para que podamos vestir de los colores que más nos gusten.

El 'Viva Magenta' se encuentra entre el rojo, el rosa y el morado, un color fuerte y con mucha personalidad muy fácil de combinar, ya que cualquier color dentro de ese espectro y sus complementarios funcionan juntos a la perfección. Sin embargo, no es el único que vamos a ver, así que si quieres saber cuáles son y cómo conjuntarlos, sigue leyendo.

1. 'Viva Magenta'

'Street Style' de París. Colección primavera-verano 23 IMAXTREE

Como hemos dicho antes, se trata de un color muy intenso que sale de la combinación del rojo, rosa y morado, por lo que lo llevaremos en accesorios como bolsos, zapatos y alguna prenda, pero no en un 'total look'. Una buena opción es combinarlo con colores suaves como el rosa pastel o neutros claros, como el beige. Si nos decantamos por una pieza grande como un vestido o un abrigo, dejaremos el resto del look, tanto en el pelo como en el maquillaje, lo más natural posible para no sobrecargarlo.

2. 'Pink PP'

'Street Style' de París. Colección primavera-verano 23 IMAXTREE

Este fucsia tan brillante que creo Valentino junto a Pantone seguirá estando entre nosotros un año más. Al contrario que con el 'Viva Magenta', llevaremos el 'Pink PP' en 'total looks' de la cabeza a los pies, incluyendo cualquier accesorio. Sin embargo, para que quede perfecto, deberemos llevarlo todo en la misma tonalidad. Si este tipo de conjuntos nos abruman, también podemos combinarlo con negro.

3. 'Lavanda digital'

'Street style' de Milán. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Desde que el año pasado el 'Veri Peri' se convirtiera en tendencia, el lavanda fue uno de los colores más populares del 2022, apareciendo en diseños de todas partes. Desde las marcas más grandes hasta las más pequeñas, este color se convirtió en una de las plagas más deseadas del mundo de la moda. Este año seguiremos con nuestro amor al lavanda y lo combinaremos con colores como el blanco, el verde y el azul.

4. Blanco

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

El blanco, pero no cualquier blanco, un blanco impoluto, de ese que te da miedo rozarte con cualquier cosa (o incluso sentarte) por si se va a manchar. Lo veremos mucho en 'total looks' y combinado con negro, rojo y dorado, tan y como han confirmado las pasarelas y el 'street style'.

5. Lima

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Con un toque más primaveral, llegará a nosotras el lima, un verde muy clarito y brillante que buscará alegrarnos las mañanas. Este color vitamina lo combinaremos con otros tonos de verde algo más apagados (pero nunca oscuros), con el blanco y, sobre todo, con el lavanda. Lo podemos llevar tanto en accesorios como en vestidos o faldas, pero no será muy habitual verlo en pantalones.

6. Rojo

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

El rojo ha sido el color tendencia de estas fiestas y volveremos a verlo durante todo el año, aunque no en 'total looks' como en navidades. Pese a que protagonizará algún que otro conjunto, lo veremos en su mayoría en accesorios y calzado, añadiendo un toque especial y elevando cualquier estilismo. Para combinarlo, el blanco y el negro serán los colores estrella.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.