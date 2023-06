Monos para invitadas de boda: la alternativa perfecta y más elegante a los vestidos

La temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) ha llegado para quedarse. Es momento de ir en busca de ese look ideal con el que convertirte en la perfecta invitada de cualquier evento al que vayas a asistir en los próximos meses. En este sentido, la elegancia y la comodidad, además de las tendencias, son factores importantes a la hora de elegir atuendo. Por esta razón, conviene valorar detenidamente todas las opciones y optar por alternativas a los vestidos como los monos.

Hablamos de un tipo de prenda que, sin renunciar al confort, desprende la misma femineidad y sofisticación que la que tendría cualquier vestido. Por eso, son piezas idóneas para todas aquellas mujeres que busquen un estilismo que les permita tener total libertad de movimientos, al tiempo que van guapas y apuestan por la originalidad de este tipo de diseños.

Los monos son, en definitiva, una prenda que puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Desde bodas formales hasta celebraciones más casuales, hay un mono adecuado para cada tipo de evento. Además, su diseño versátil permite que sean utilizados tanto de día como de noche, lo que los convierte en una opción ideal para una boda que se extienda desde la ceremonia de día hasta la fiesta de noche.

El mono todoterreno de Lady Pipa

Mono Luxor de la firma Lady Pipa. Lady Pipa / Cortesía

De una graduación a una boda, este mono de Lady Pipa es la opción indicada para cualquier evento. Se trata de un diseño largo con escote en pico y 'cut-out' en los tirantes en un bonito color morado que, combinado con accesorios metalizados, es un 'must'. (Precio: 79,95 €. Mono Luxor)

Máxima elegancia con el mono de El Corte Inglés

Mono largo con lazo de Woman Fiesta. El Corte Inglés / Cortesía

El verde sigue siendo uno de los tonos preferidos entre las invitadas de boda y esta es la razón por la cual este mono de Woman Fiesta de El Corte Inglés es pura tendencia. Un diseño largo con lazo en la cintura, que cuenta con cuello en pico. (Precio: 190 €. Ref. 001005673700984)

El mono de The Are para sumarte al 'barbiecore'

Mono rosa de The Are. The Are / Cortesía

Los tonos rosas han invadido la moda casual y no podría ser menos con los estilismos de invitada. Es uno de los grandes colores de moda en todas sus versiones, tal y como demuestra este impresionante mono de The Are. Confeccionado en tejido gasa con mucho movimiento y un pantalón palazzo muy cómodo, desde la firma explican que "lo mejor es que se trata de un mono multiposición, con hasta diez posiciones diferentes, así que podrás darle mucho juego para diferentes ocasiones." (Precio: 129,95 €. Ref. 8445026070446)

Otro tono de rosa en un mono de Zara

Mono rosa palabra de honor de Zara. Zara / Cortesía

Si el 'barbiecore' es lo tuyo, pero prefieres apostar por un tono más discreto que el fucsia, puedes fichar este mono en rosa pastel de Zara. Una prenda de escote recto y hombros descubiertos, que posee cierre en espalda con cremallera oculta en la costura y a la que podrás añadir todo tipo de complementos para un look 10. (Precio: 35,95 €. Ref. 3067/353)

