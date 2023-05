Cómo ir vestida a una fiesta de graduación: estas son algunas de las mejores opciones

¿Qué vestido se puede usar en una graduación? ¿Cómo vestirse para la graduación de mi hijo? ¿Qué me pongo para mi graduación de la universidad? Tanto si vamos de invitadas como en nuestra propia graduación, las dudas sobré qué atuendo es el más adecuado nos asaltan.

No es un evento estrictamente de noche, pero al que tampoco vamos a acudir con vaqueros. Entonces, ¿qué nos ponemos para una graduación? El protocolo respecto a estos eventos suele ir condicionado por la época de año y el sitio en el que lleve a cabo la graduación. No es lo mismo graduarse en Murcia en junio que en Inglaterra en septiembre. Además, el toque de formalismo y profesionalidad viene marcado por el título de la graduación en cuestión. Tampoco es lo mismo una graduación del instituto que una graduación de un máster en finanzas.

Es una graduación, no una boda

Vestido midi drapeado de Zara Cortesía

"Los vestidos midi son una de las mejores opciones para esta ocasión. Tanto si la graduación es de día como por la tarde/noche. Podemos elegir vestidos con tejidos vaporosos o estampados y de líneas sencillas. Evitaremos los vestidos largos, acudimos a una graduación, no se trata de un vestido para una boda", sostienen desde el servicio Protocolo y Etiqueta.

Respecto a los colores, como este tipo de eventos suele coincidir con el buen tiempo y algo de bronceado estival, los colores como el salmón, rosa o verde menta serán ideales para eventos de mañana; si el acontecimiento se celebra de cara a tarde/noche, podemos optar por colores más oscuros, como los azules, verdes o morados. Sin embargo, los colores son más libres, siempre y cuando no optemos por un conjunto de noche (nada de brillos excesivos). Estos consejos también se trasladan a las invitadas. Si no van así los protagonistas, menos todavía las invitadas.

Cuidado con los escotes y las faldas cortas

Vestido bengalina midi de Stradivarius Cortesía

Tanto si acudimos como invitada o como graduada a un acto universitario, debemos tener cuidado con los escotes. Si bien un escote delantero o de espalda puede quedar muy elegante, hay que tener un límite. Por ello, desde protocolo recomiendan los vestidos con cuello halter o barca.

Tampoco es conveniente llevar minifaldas, hay muchas ocasiones para poder lucir piernas, pero con la toga y el birrete no es la mejor opción. No No obstante, podemos llevar faldas "hasta un palmo por encima de la rodilla".

Tejido perfecto para el traje de graduación

Mono rojo asimétrico de Shein. Shein

Tanto si usamos vestido, como traje de chaqueta o blusa y pantalón, a la hora de elegir el tejido hay que tener en cuenta "que irán bien aquellos de cóctel, pero siempre y cuando no sean demasiado brillantes u ostentosos". Aunque nos vayamos después de fiesta hasta las tantas de la madrugada, llevar un vestido de lentejuelas o de alfombra roja no es lo más adecuado. "Un bonito chifón monocolor o estampado sencillo será perfecto", mantienen. Si queremos dar un toque de brillo, siempre podemos acudir a los pendientes y el 'clutch'.

Lo más socorrido para una graduación

Los colores flúor reinventan un clásico de fondo de armario como es el traje de chaqueta. Vincenzo Grillo / Imaxtree

Los conjuntos con pantalones son una buena opción, también los pantalones palazzo, los rectos y con pinza. Los trajes combinados no tienen que ser aburridos. Hay estampados maravillosos que darán un toque muy chic a nuestro look. Además, también hay que tener en cuenta que podrás usar el atuendo para otras ocasiones y que el maquillaje y los complementos y accesorios juegan un papel fundamental (pendientes, tacones y bolsos) para el outfit perfecto de graduación. También para las invitadas, que encontrarán esta opción muy socorrida.

Las combinaciones de dos piezas, con faldas rectas o de corte campana, también son bienvenidas "con una blusa o un top de encaje o satén".

Peinado perfecto para una graduación

Una chica con coleta alta repleta de ondas. Sarah Treacher / Imaxtree

Tanto para las graduadas, como las invitadas, una melena suelta, con ondas, coleta o una trenza de espiga cuidada, pero sencilla, son las mejores opciones para evitar un recogido recargado que rompa demasiado. Además, con los pendientes y el maquillaje podemos aportar el color y la creatividad, aunque —como siempre— sin pasarnos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.