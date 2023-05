3 trucos de experto para elegir el vestido de invitada perfecto a partir de los 40

Estamos ya plenamente inmersas en la temporada BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), por lo que es hora de ponerse manos a la obra para buscar el look que no solo sea perfecto para este tipo de eventos, sino también que nos favorezca. Sin embargo, esta tarea no es nada sencilla y para más de una es un verdadero dolor de cabeza.

Ya sea por nuestro gusto personal o por el tipo de cuerpo que tengamos, nos podemos decantar por una cosa u otra y las redes sociales se han convertido en nuestras mejores amigas para encontrar la inspiración para dar con los mejores looks.

Para ser la invitada perfecta no hay edad, tan solo hay que saber adaptarse a cada ocasión de la mejor forma posible. Aunque falsamente pensamos que la moda y el estilo van con las más jóvenes, lo cierto es que para vestir bien no hay edad, tan solo acertar con el estilismo, teniendo en cuenta las formas y los colores que más nos favorecen, además del lugar y la hora de la celebración.

Aparte de normas básicas como evitar el color blanco en las bodas, las lentejuelas o reservar los vestidos largos para las bodas de tarde, también debemos tener en cuenta que la elegancia va a ser la base de nuestro estilismo, aunque, eso sí, evitando caer en la sencillez y el aburrimiento. Para que no fallemos nunca, los expertos de Koahari nos dan los mejores tips para encontrar el vestido perfecto de invitada para las mujeres de más de 40.

1. Conoce tu cuerpo

Vestido 'Daphne' en color negro de Koahari Cortesía

"Una de las claves principales en las que siempre hacemos hincapié los es en buscar siempre las formas y siluetas que más te favorecen dentro de las tendencias que haya en cada temporada. De igual forma, también es recomendable saber qué colores sí y cuáles no escoger y es que siempre tenemos unos favoritos que nos aportan un efecto buena cara al instante", cuentan desde la marca.

Saber nuestra colorimetría es algo fundamental, ya que sin ella podríamos optar por tonos que, en lugar de iluminar nuestro rostro, lo apaga. Si tienes un subtono frío, los azules y morados, por ejemplo, son una buena opción, mientras que las personas que tengan un subtono cálido, los amarillos y naranjas les sentarán muy bien.

Combinar el blanco y negro suele ser una buena idea, ya que es muy favorecedor para casi todo el mundo y resulta muy elegante. En Koahari, además de tener un vestido en estos colores, también es muy favorecedor para muchas siluetas. Su escote drapeado palabra de honor realza el pecho, mientras que el tiro alto de la falda y el maxi lazo de detrás crea la ilusión de figura de reloj de arena. Además, al ser de color negro, disimula la tripa. Para darle un toque sexy, tiene una abertura que deja a la vista la pierna. Se trata del modelo Daphne y lo podemos encontrar por 365 €.

2. El largo

Vestido 'Manitoba' de Tinta & Bariloche Cortesía

Aunque el largo siempre lo pone la hora del evento (corto por las mañanas y maxi por la noche), lo cierto es que con un vestido midi nunca se falla. Los vestidos tipo cóctel son un acierto seguro y la opción perfecta para cuando no sabemos qué llevar.

"El largo del vestido es uno de los factores determinantes de un vestido perfecto. Entre la altura de la rodilla y el largo midi son los más elegidos por las mujeres de más de 40 años, y es que resulta un largo de lo más elegante para llevar en cualquier evento o celebración", comentan.

Un ejemplo puede ser el vestido Manitoba de Tinta & Bariloche (180 €). Su diseño midi cruzado de corte ligeramente entallado con el escote cruzado con pliegues, sienta bien a todo el mundo, además de crear un efecto de 'vientre plano'. El toque especial está en la parte de abajo: una falda cruzada con bajo de flecos a tono.

3. Ni muy clásica ni muy moderna

Vestido 'Nomeolvides' de Boüret Cortesía

"Aunque el estilo debe ser acorde a tus gustos para que no te sientas incómoda en ningún momento, la clave es buscar un equilibrio entre la sencillez y lo aburrido, es decir, encontrar un punto medio entre la extravagancia o los diseños más básicos para así lucir perfecta y con un look que no pase desapercibido", añaden.

Vestir moderno no es algo exclusivo de las más jóvenes, aunque podemos darle un toque más elegante adaptándolo en diseños atemporales. Un ejemplo de esto es el vestido Nomeolvides de Boüret (450 €), una de las firmas favoritas de la reina Letizia, con un largo midi y entallado, pero añadiendo el rojo y un escote palabra de honor con volantes.

