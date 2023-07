Estos son los protectores solares más adecuados para pieles sensibles, atópicas o con rosácea

Aunque cada vez tenemos más interiorizado que no debemos salir de casa sin habernos aplicado protección solar, en España, un 50% de los ciudadanos que no lo hacen, según uno de los últimos estudios de la marca de belleza Isdin. Sin embargo, no podemos olvidar que además de tener en cuenta nuestro tipo de piel, también debemos dar con el fotoprotector perfecto antiedad.

De nada sirve tener una rutina de belleza adecuada a tus necesidades, si luego utilizas el primer producto que encuentras para tomar el sol. Para no caer en esto, es importante fijarse en aspectos como el SPF, el tipo de acabado (mate, satinado…), la tipología de piel (grasa, mixta, seca o sensible), e incluso otros factores como el fototipo al que pertenecemos.

Si tienes la piel sensible, fíjate en estos elementos de la formulación

El tipo de fotoprotección : que proteja frente a la radiación ultravioleta A (UVA), ultravioleta B (UVB), luz visible y luz infrarroja. Es decir, que sea de amplio espectro.

El tipo de fórmula : que sea libre de grasa y no comedogénico, sobre todo si tenemos la piel mixta o grasa.

: que sea libre de grasa y no comedogénico, sobre todo si tenemos la piel mixta o grasa. La galénica: escoger la textura y el acabado, es decir, una crema más fluida o compacta, mate o satinada.

Características específicas: según el lugar donde se vaya a utilizar y la actividad que se vaya a realizar. Además de, tener en cuenta patologías de la piel como la rosácea, cicatrices o manchas.

Según el fototipo cutáneo: hay que tener en cuenta el conjunto de características que decide si una piel tiene la capacidad de broncearse y a qué nivel lo hace. A menor capacidad de adaptación, menos se contrarrestarán los efectos de las radiaciones solares.

Estas son las seis opciones solares para quienes padecen de una piel atópica

Las personas que sufren de piel atópica o sensible deben tener un mayor cuidado a la hora de protegerse, así que el echarse crema no es una opción, es imprescindible, según los expertos. Sobre qué tipo de producto elegir, desde Belclinic destacan que es importante elegir un protector solar con una formulación que contenga Vitamina D. Además, de ingredientes que estén compuestos por minerales como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, ya que estas fórmulas son menos irritantes y se adaptan mejor a las necesidades de las pieles sensibles.

1. SENSIFINE AR SPF50, de SVR

Solar calmante antirojeces. SVR

Protección calmante anti-rojeces, que alivia, protege contra los rayos UVA/UVB y reduce la intensidad de las rojeces. Mejora la circulación, reduce la apariencia de los vasos sanguíneos y actúa de agente termorregulador: efecto frío, inmediato y prolongado. (Precio: 24,99 euros).

2. Protector solar, 50, de Mimitika

Protector solar vegano, de sello francés elaborado con ingredientes naturales. Mimitika para Laconicum.

Mimitika es una crema ligera, hidratante, se extiende muy bien y es eficaz. Protege contra los rayos UVA y UVB con SPF 50. Además, es resistente al agua y está enriquecida con vitamina E, un antioxidante que ayuda a la piel a estar luminosa y con buena salud. Está formulada con ingredientes de origen natural y contiene filtros químicos. También contiene un activo natural que estimula la producción de melanina para un bronceado más rápido y duradero. (Precio: 17,50 euros).

3. Photoderm mineral fluide SPF 50+, de Bioderma

Crema sin perfumes, con protección 50. Bioderma.

Photoderm mineral fluide SPF 50+ de Bioderma es una crema de alta protección, que protege desde el interior reforzando las defensas de la piel. Es resistente al agua, no contiene perfumes y está indicado para pieles atópicas o alergias. (Precio: 16,45 euros).

4. La Roche-Posay ANTHELIOS XL

Crema solar, factor 50, para pieles atópicas La Roche-Posay.

Se trata de un gel en crema con SPF50, muy resistente al agua y no contiene parabenos. Recomendado para personas con pieles sensibles y con tendencia a desarrollar alergias solares. (Precio: 19,94 euros, de venta en Amazon).

5. Allergy Protector Solar Corporal SPF 50+, de Piz Buin

Protector solar, factor 50, para pieles alérgicas. Piz Buin.

Esta loción Piz Buin se ha desarrollado para proteger la piel sensible al sol, es resistente al agua, con absorbción óptima y proporciona horas de hidratación para calmar la piel atópica. Un solar en loción que ha sido desarrollado con el sistema de filtros solares UVA/UVB que protegen la piel de la radiación UVA y UVB. Además, contiene Calmanelle, un complejo que refuerza las defensas de la piel contra los rayos UV e incrementa la tolerancia al sol, y FEVERVEW PFE, un ingrediente calmante y antioxidante efectivo que ayuda a aliviar el enrojecimiento de la piel y contribuye a reparar las células dañadas por los rayos UV. Piz Buin Allergy ha sido desarrollado bajo el control de dermatólogos. (Precio: 12,88 euros, de venta en Amazon).

6. Bruma facial solar, de Agrado

Bruma facial, protección 50. Agrado.

Según la firma es uno de los productos favoritos de las editoras de belleza. Apto para pieles sensibles, con una fórmula antiedad, reparadora e hidratante, esta loción puede aplicarse sobre el maquillaje. Además, te protege contra la Luz Azul proveniente de las pantallas. Es resistente al agua y está dermatológicamente testado. (Precio: consultar pvp).

7. Dermatologist Unvisible Sun, de Altruist

Bruma solar para protegerte de los rayos ultravioletas. Altruist.

Protector solar en spray para el cuerpo, con 5 filtros foto-estables de alta calidad y amplio espectro UVA y UVB. Apto para quienes luchan contra las manchas de hiper-pigmentación y el envejecimiento cutáneo, que sea de fácil aplicación y acabado invisible. Se absorbe rápidamente, no deja sensación grasa ni pesada, dejando la piel sedosa y aterciopelada. (Precio: 5,50 euros, de venta en Druni).

