Los polvos de sol que llevan las famosas y que consiguen el efecto 'flash' perfecto para este verano

Aunque en verano no suele apetecernos maquillarnos mucho por el calor y las prisas, siempre está bien darnos un toque de color y conseguir un efecto que potencie nuestro rostro.

El producto que no falla un año tras otro son los polvos de sol. Pueden salvarnos de llevar bases que nos resulten un poco pesadas o que nos pongan aos encima y también nos dan el efecto de color bronceado que conseguimos después de tomar el sol, así que no se puede pedir más.

Puedes encontrarlo en formato de polvo o cremoso para conseguir un efecto 'glow' un poco más jugoso, que te permite marcar el pómulo con la técnica adecuada y tener 'buena cara'. Famosas como Jennifer Lopez y Kim Kardashian nos han dado una lección con la aplicación de estos productos para hacer el famoso 'contouring' que se puso de moda hace unos años.

Los productos de los que te vamos a hablar, te van a venir bien, si no has podido todavía tomar el sol, para no verte demasiado 'blanca' en comparación con el resto de ortales que sí disfrutan de días bajo el sol; o si ya tienes un poco de color, para aportar un toque de brillo, unificar la piel y conseguir un acabado tan radiante como el de nuestras 'celebrities' de referencia.

'The Little Mermaid Sunkissed Baked Bronzer' de Kiko Milano

Estos maxipolvos bronceadores de Kiko Milano (25,99 €) tienen una textura ultrafina que los hace muy sedosos al tacto. Este producto además está disponible en dos versiones, una con vetas iriscientes y otra monocolor, para que escojas el que mejor se adapte a tu piel.

Son muy fáciles de difuminar, para ofrecer un resultado modulable y el toque de brillo es muy sutil, pero se nota. Además, algo que siempre suma, es que tiene un olor envolvente de vainilla y coco y un espejo integrado, para que puedas guardarlo en tu neceser y vaya contigo en todos tus viajes.

The Little Mermaid Sunkissed Baked Bronzer de Kiko Milano D.R.

'Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer' de Charlotte Tilbury

Este 'bronzer' de Charlotte Tilbury (52 €) puede convertirse en uno de los productos estrella para tu maquillaje. Este producto en crema, enriquecido con ácido hialurónico y provitamina solar D3, es el secreto para conseguir a diario una piel bronceada al instante y un precioso y saludable brillo.

Incluso es capaz de hidratar al mismo tiempo que aporta un color a tu cutis y mejora el aspecto de la piel en cada uso... No hacen falta más pruebas para demostrar que es perfecto para estar ideales en el día a día y mientras disfrutamos de los planes de verano.

Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer de Charlotte Tilbury D.R

'Sheer Bronze' de ICONIC London

Este producto se hizo viral hace un par de años, según la revista Telva, por ser uno de los recursos más utilizados por las 'celibritis', como Jennifer Lopez o Kim Kardashian. El Sheer Bronze de Iconic London (19,99 €), es líquido y fácil de usar, se difumina fácilmente con la piel y se puede aplicar tanto con una esponja como con los dedos para dar un resultado luminoso y bañado por el sol.

Además, tiene hasta seis tonos para encontrar el que mejor se adapte a tu piel sin que sea demasiado o se quede corto. Puedes usarlo para marcar los puntos clave o para mezclarlo con tu crema hidratante y darle un toque dorado suave a tu rostro, ya que, también tiene beneficios anticontaminación que tratan y cuida la piel.

Sheer Bronze de ICONIC London D.R.

Phyto Touche ilusión de Sisley

Estas artistas no son las únicas que han recurrido al producto estrella para lucir el moreno, sino que más cercano a nosotras, Tamara Falcó, también ha confesado utilizar polvos bronceadores para verse morena sin tomar el sol. En su caso, el producto que ha reconocido ella misma que usa en verano y en invierno son los Phyto touche ilusión de Sisley (102 €).

Es un gel en polvo bronceador ultrasuave, que con un solo gesto es capaz de dar color a la cara para pieles claras y morenas de forma natural. Además, alisa y ofrece un resultado luminoso con pigmentos micronizados que aseguran un acabado perfecto.

Phyto Touche ilusión de Sisley D.R.

