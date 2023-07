¿Dónde debe ir la raya del pelo según mi rostro? Esto es lo que dicen los expertos

Las tendencias capilares cambian año tras año, pero siempre será importante mantener un equilibrio entre las mismas y aquello que más favorezca a nuestras facciones. "Como hemos visto en alguno de los desfiles más importantes para este año, claramente la raya en un lado ha llegado para quedarse", apuntan Pedro Moreno y Ana Martínez, 'Education Manager' en Jean Louis David España.

¿Dónde debe ir la línea del cabello?

Conociendo esta revelación sobre la vuelta de la raya al lado son muchas las preguntas que nos asaltan: ¿qué rostros se verán más favorecidos con esta? ¿qué hacer con el temido remolino? ¿y los flequillos, sí o no? Expertos estilistas responden para que en 2023 saques tu mejor versión.

¿Cómo saber si me queda bien la raya al medio?



Rostros redondos con raya al centro y profunda en el desfile de Chanel 2023 IMaxtree

Llevar la melena partida al lado no es la única tendencia de 2023, marcar la raya y alargarla hasta la coronilla es un estilo que veremos sin parar y de este deben aprovecharse las chicas con rostros más redondeados.

Alberto Sanguino, experto de Llongueras, lo tiene claro. Para rostros redondos, "una raya en medio, centrada y con mucha profundidad, eso siempre les va a beneficiar. En cuanto al flequillo no es nada recomendable para este tipo de rostro el flequillo recto." Mucho mejor aquellos flequillos efecto cortina con laterales desfilados, para una mayor proporción.

¿Para quién es la raya al lado?

Rostros ovalados con raya al lado y volumen Pinterest

La practicidad es algo que nos guía sin saberlo a la hora de elegir hacia dónde llevar la raya del pelo, pero… "La dirección de la raya suele ir al lado izquierdo debido a que la mayoría de la gente es diestra, entonces para retirarse el pelo de la cara utilizan la mano derecha, eso hace que les pille más a mano", explica Alberto Sanguino, pero hace hincapié en el beneficio de jugar con el remolino natural del nacimiento del cabello.

"Si abres la raya en contra sentido, se levanta y te da volumen", por lo que si tu rostro es redondo, esta es tu alternativa favorecedora para ir a la última en 2023.

Raya lateral para los rostros ovalados

Con raya al lado sin volumen y falso flequillo. IMaxtree

"En cuanto a los rostros alargados, se recomienda cambiar el remolino, ya que consigues un resultado más plano y sin volumen que hace que favorezca más a ese tipo de rostro. El remolino te favorece o te perjudica dependiendo del tipo de óvalo", indica Alberto Sanguino, experto de Llongueras, a lo que desde Jean Louis David agregan un consejo: tomar la decisión de llevar la raya al lado o no, no solo por la forma del rostro sino a través de un look global que correspondería a un estilo muy concreto con el cual se quiere transmitir algo.

¿Seguir la tendencia o priorizar vernos guapas?

Si pecas de ser una 'fashion victim' puede que no siempre te veas todo lo favorecida que podrías y aunque divertirte a la hora de expresar tu personalidad es fundamental, esto es lo que dicen los estilistas expertos de Jean Louis David y Llongueras:

"Sea cual sea la decisión, transmitir una sensación de seguridad y de sintonía con el estilo es fundamental. Sobre todo, nunca forzar un estilo que la persona no lo pueda defender con su personalidad", aconsejan desde Jean Louis David.

Por parte de Llongueras, Alberto Sanguino defiende que "ahora mismo se puede combinar con seguir las tendencias de rayas profundas además de priorizar las proporciones de nuestros rostros. Lo primero de todo hay que priorizar que sienta bien al rostro, después de eso ya puedes comenzar a seguir tendencias.”

Rayas profundas, a favor o en contra del remolino, pero sobre todo favorecedoras y acordes a nuestro estilo y personalidad para que la melena sea un complemento que sume al look final y al mensaje que queremos transmitir.

