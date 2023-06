¿Tienes la cara redondeada? Estos son los cortes de pelo que más te favorecen

¿Quién no ha recortado, alguna vez, una foto del corte de moda de una revista femenina como inspiración para tu peluquero? El drama llega cuando, en cuestión de segundos, la idea que tenías de cómo ibas a salir del salón de belleza, a cómo sales, no tiene nada que ver. Y es que, por grande que sea la obsesión de querer lucir el mismo corte que la editora de moda o 'influencer' española de turno, no tiene por qué ser para ti.

Elegir el corte de pelo adecuado va más allá de las tendencias por las que apuestan los diseñadores en las pasarelas. La clave reside en varios puntos importantes: 1) acudir a una peluquería con un equipo de estilistas, que puedan asesorarte; 2) dejarte guiar por los profesionales y 3) confiar en su criterio. Solo así, atravesarás la puerta con una sonrisa.

Cortes de pelo y peinados, si tienes la cara redonda

Si eres de las que posee un rostro redondeado, debes tener en cuenta una serie de consejos, que harán que cortarte el pelo, no sea un quebradero de cabeza. La idea es optar por una melena acorde con tus rasgos para sacar el mayor partido a la belleza natural. Tu cara puede cambiar, puede parecer más fina con tan solo corte de pelo o un peinado.

Por ello, nos hemos guiado del criterio de varios expertos para recopilar diferentes tipos de corte y peinados que te favorezcan:

Córtate la melena, tipo bob, por encima del hombro. Una de las opciones favoritas, según los estilistas de L'oréal Paris. Degrada tu cabello con capas largas, que queden en la parte frontal, entre la nariz y la boca, ya que también contribuye a dar equilibrio. Luce el pelo largo. Si eres de las que quiere presumir de 'melenaza', este es tu look. Además, tiene la verticalidad que necesitas para equilibrar tu aspecto. Puedes llevarlo liso y recto o con ondas, como prefieras. Si quieres llevar flequillo, los expertos recomiendan que sea siempre lateral, nunca recto. La raya, también al lado. Si siempre la has llevado en el centro, te costará acostumbrarte, pero prueba, porque al tapar parte del rostro parece que tienes una cara más finita. Mejor ondas deshechas, que lucir tu pelo liso. Si te apetece recogértelo, el 'top bun' (moño alto) será tu mejor aliado. ¿El truco? Pareces mucho más alta, y tu rostro más delgado. No abusar del pelo repeinado hacia atrás, no suele sentar bien.

¿Cómo saber si tengo la cara redonda?

Si a estas alturas de la vida no tienes claro si tu rostro es redondo, ovalado, anguloso o una mezcla de varios, ¡calma! Los especialistas de L'oréal Paris nos dan cuatro claves para que salgas de dudas:

1. La cara debe resultarte más ancha a la altura de los pómulos.

2. La mandíbula no es marcada sino redondeada.

3. El rostro es más bien corto, que largo: ni la frente, ni el mentón son precisamente extensos.

4. No existen ángulos marcados, sino más bien suaves y redondeados.

Lo importante, en resumen, es evitar aquellos cortes de pelo con líneas demasiado rectas, como el carré, ya que aumentan la sensación óptica de redondez. Al final, lo mejor es optar por medias melenitas o por el pelo de extensión 'XL' porque tienen el poder de estilizar el rostro.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.