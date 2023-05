Qué hacer para que me crezca el pelo más rápido: estos son algunos consejos infalibles

En una reunión de amigas, debatir sobre el crecimiento del pelo, en la mayoría de casos, es abrir un melón. Ninguna suele estar contenta con su caso. A las que les crece rápido, les parece la peor de las ideas porque si quieren mantener el corte deben ir a la peluquería con frecuencia, y a las que les crece lento, les aburre su melena porque no pueden cambiar de look tanto como les gustaría. Nunca 'llueve a gusto de todas', eso lo tenemos claro. Y en medio están las que adoran su 'pelazo', crezca como crezca.

Lo primero que debemos tener claro es que, en términos generales, un cabello en perfectas condiciones es un cabello que crece adecuadamente. Esto significa que un buen mantenimiento, un tratamiento regular y alimentarlo de forma adecuada son clave a la hora de lograr nuestros objetivos capilares.

Si eres del segundo 'team', de las que tiene problemas con el crecimiento del pelo, posiblemente tu cuero cabelludo esté sufriendo también las consecuencias de un estilo de vida desequilibrado. La mala alimentación y el estrés son dos de sus enemigos más habituales, según explican expertos en la materia.

Sigue estos consejos de experto para presumir de melena IMAXTREE

Desde L'oréal Paris nos explican que no existe una fórmula mágica para que tu pelo gane centímetros, pero sí puedes contribuir a que acelere su crecimiento natural.

Hay dos posibles razones por las que te preguntas cómo hacer crecer el pelo rápido: 1) te has hecho un cambio de look radical y, aunque al principio te gustaba, ya estás deseando que tu pelo vuelva a crecer; y 2) has ido a la peluquería a sanear tu melena, pero te han cortado algo más que las puntas.

Sea cual sea tu caso, debes asumir que tu pelo tardará un tiempo en volver a lucir tan largo como antes. Pero, cambiando algunos hábitos, tu deseo puede hacerse realidad antes.

6 trucos con los que conseguir un 'melenón'

1. Cuídalo mientras lo lavas

De poco vale que tu cabello crezca más rápido si lo hace con un aspecto dañado. Para evitarlo, mímalo desde la ducha lavándolo con un champú cuya fórmula reparadora ayude a que tu pelo crezca nutrido, brillante y fuerte.

2. Ojo con las puntas

Los principales enemigos del pelo largo son la rotura y las puntas abiertas. Pero, aunque un poco de tijera de vez en cuando viene bien, el uso de una crema rica en aceite de ricino, queratina vegetal y vitaminas ayuda a sellar las puntas abiertas y refuerza el cabello para evitar que se rompa.

3. Cuidado al desenredar

Aunque no reparemos en ello, peinar tu cabello con cuidado es clave para frenar la rotura. Para ello, una vez lavada la melena y con ella todavía húmeda, aplica un producto que ayude a desenredar. ¿La clave? Empieza a desenredarlo siempre por las puntas y no desde la raíz.

4. Masajea el cuero cabelludo

Además de relajar, los masajes capilares son un buen truco para hacer crecer el pelo porque estimulan la microcirculación del cuero cabelludo.

5. Protégelo de todo

Es importante el uso, al menos una vez a la semana, de una mascarilla adecuada a tu tipo de cuero cabelludo. Aplícala de medios a puntas.

6. Mejora tu alimentación

Sí, aunque no lo creas, para favorecer el crecimiento de tu cabello también es importante que sigas una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras.

Pero lo más importante de todo, ¡milagros a Lourdes! Porque lo realmente importante es tener paciencia.

