Cremas antiedad con protección solar: ¿cuál elegir para evitar el envejecimiento y las manchas en la piel?

La prevención a la exposición solar debería ser un actor reflejo innato en los seres humanos, pero los datos afirman lo contrario. Según el último estudio realizado por ISDIN, solo la mitad de la población en España se protege del sol a diario. Sí, nos queda mucho por aprender sobre el cuidado de la piel, pero, a veces, para prevenir hay que conocer, ya que el desconocimiento lleva a cometer errores evitables.

Empecemos por hablar sobre el envejecimiento de la piel, que no es más que un proceso natural que experimentamos todos desde que nacemos hasta que morimos. Pero, si echamos un vistazo a nuestro entorno más cercano, somos conscientes de que no todo el mundo envejece de la misma manera. Hay personas jóvenes que aparentan ser más mayores y viceversa. El motivo va más allá de la genética, ya que existen otros factores externos que juegan un papel importante en cómo envejece nuestra piel. ¿El más importante? La exposición solar, que es culpable del 80% del envejecimiento de la piel. A esta suma de factores se le denomina fotoenvejecimiento. Pero, qué es y cómo se trata.

¿Cómo prevenir el fotoenvejecimiento?

El "fotoenvejecimiento o 'photoaging' se refiere al proceso por el que la radiación solar acelera los signos de envejecimiento de la piel, como manchas solares y líneas de expresión", explica la Dra. Aurora Garre.

El proceso es el siguiente: los rayos UVA son los responsables del daño a largo plazo y del fotoenvejecimiento, "debido a que penetran en profundidad y dañan el colágeno de la piel, de ahí la aparición de líneas finas y arrugas", indica la Dra. Garre de ISDIN.

Pero, ¿cómo presumir de una piel joven?

Si no quieres caer presa del sol y parecer la señora 'naranjito', de la película Algo Pasa con Mery, te recomendamos que sigas los 'tips' del equipo de médicos de ISDIN:

Aplica protección todos los días, sin importar si luce o no el sol, ya que reduce la cantidad de rayos UV que absorbe nuestra piel. Escoge un fotoprotector con SPF alto (al menos SPF30). Aplica el producto correctamente, al menos cada dos horas, prestando especial atención a las áreas expuestas al sol (rostro, labios, cuello, escote y manos). Para ello, recuerda la regla de los dos dedos: dos líneas de la mano a la punta del dedo. Evita exponerte en las horas de más sol, entre las 12.00 h-16.00 h. Busca refugio en tu armario. No olvides completar tu look estival con un sombrero, gorra o visera que proteja, aún más, la zona del busto.

Las mejores cremas antiedad con protección solar

Si quieres prevenir para que este verano tu cara no parezca un 'mapa mundi' repleto de manchas o, peor aún, te salgan (nuevas) arrugas; toma nota de las opciones que te damos a continuación sobre cremas antiedad con protección solar. La clave para adelantarte al fotoenvejecimiento:

1. Eucerin

Crema antienvejecimiento con protección solar. Eucerin.

Crema solar antiarrugas y antiedad, apta para todo tipo de pieles, que protege la piel del daño visible y no visible causado por el sol, ayudando a prevenir el fotoenvejecimiento y reduciendo visiblemente las arrugas, gracias al ácido hialurónico. Su textura es ligera, no tiene parabenos, ni fragancias, no es comedogénico y es de rápida absorción.

2. Paula's Choice

Crema antienvejecimiento con protección solar Paula's Choice.

Resist Hidratante Fluida Antienvejecimiento SPF 50 tiene una textura ligera, que protege la piel del sol y deja un suave acabado mate. Apta para pieles mixtas y grasas, ayuda a eliminar las manchas del rostro.

3. Nuxe Sun

Crema antienvejecimiento con protección solar. Nuxe Sun.

Nuxe Sun SPF30 es una crema antiedad, con protector solar y celular para un bronceado sublime. Es apta tanto para el cuerpo, como para el rostro.

4. Collistar

Crema antienvejecimiento con protección solar. Collistar.

Crema para el rostro, bronceadora con protección antiedad SPF 30. Su fórmula de alta tecnología protege el ADN celular de los daños de la fotoexposición. Previene arrugas y manchas solares, alisa y regenera la epidermis, y favorece un bronceado luminoso.

5. Sensai

Crema antienvejecimiento con protección solar. Sensai.

Silky Bronze Cellular Protective es una crema de protección solar antienvejecimiento, de textura suave y sedosa para el rostro con factor de protección alto, SPF30. Está formulada con ingredientes activos para combatir los 5 signos del envejecimiento: hidratación, firmeza, luminosidad, reducción y prevención de arrugas.

6. Lierac

Crema antienvejecimiento con protección solar. Lierac.

Esta crema aterciopelada recoge lo mejor de la protección solar y lo mejor de la protección antiedad gracias a una tecnología a base de extracto de noni, flor de frangipani, vitamina E y péptido estimulador de pigmentación. Trío hidratante bronceador bajo una fórmula sin parabenos, ni sin siliconas para cuidar la piel de la manera más natural.

