Descubrimos la crema solar en formato sérum, la fórmula perfecta de solo 12 euros para aplicarnos protección a diario

Tras mucho insistir, por fin hemos adquirido uno de los hábitos fundamentales para el bienestar de nuestra piel: aplicar protector solar en el rostro a diario, incluso aunque no vaya a darnos el sol. Se trata de un simple gesto que evita el envejecimiento prematuro de la dermis, la aparición de manchas u otras afecciones que pueden volverse graves. Llevar a cabo esta rutina es, además, sencillo, gracias a que en nuestro neceser ya no faltan cremas hidratantes con protección solar. Sin embargo, la densidad de algunos de estos cosméticos no nos termina de convencer, sobre todo si después queremos continuar con nuestra rutina de higiene y maquillaje diaria. ¿Pero sabías que existen sérums invisibles que ofrecen esa protección con una textura más ligera, no pegajosa y que no deja manchas? Nuestra favorita es la propuesta Super UV SPF50, de Garnier, cuya rápida absorción y su bajo precio nos han fascinado.

Este sérum ofrece protección solar y contra los agentes externos. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Sérum invisible con protector solar Descripción: Sérum invisible con factor de protección solar SPF50 que ofrece una sensación de ligereza a la hora de aplicarla. Protege de frente a los rayos UV y UVA y está recomendado para uso diario. Marca: Garnier Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.58 Imagen:

Ahora que aumentamos casi sin darnos cuenta las horas de exposición al sol, podemos aprovechar para probar este cosmético y adquirir el hábito de aplicar protección solar a diario. Te prometemos que, con este sérum invisible de Garnier, ya no vas a sentir rechazo a los fotoprotectores típicos que suelen ofrecer una densidad que nos obliga a no mojarnos o a esperar hasta que se absorba. Además, la fórmula de este cosmético, que protege frente a los rayos UV y UVA, es apta para todo tipo de pieles, incluidas las grasas, puesto que no potencia los brillos. Así que puede formar parte de nuestra rutina junto con los seborreguladores. Eso sí, si vamos a estar bajo el sol con total certeza, es recomendable aplicarlo por el rostro y cuello cada dos horas para estar protegidas en todo momento.

Pero no solo lo hemos añadido a nuestra rutina por su textura, sino porque incluye ceramida entre sus ingredientes, lo que ayuda a crear una barrera en la piel que frena las afecciones que pueden causar los agentes externos, como la polución. Además de la ser ligera, su fórmula es hipoalergénica, sin perfume y no comedogénica. Si te ha convencido este tipo de opciones, no es la única que nos encanta del mercado. Una de las propuestas de Hello Sunday también está formulada para protegernos a diario gracias a su SPF 40, pero, además, incide especialmente en las manchas de la dermis.

Este protector también trata las manchas. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Sérum antimanchas Descripción: Sérum antimanchas que ofrece protección solar avanzada para uso diario. Su fórmula invisible evita una sensación pegajosa en la piel. Incluye vitaminas antioxidantes para igualar el tono de la piel. Marca: Hello Sunday Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.95 Imagen:

Así que, si tu piel tiene tendencia a las manchas, el tratamiento específico de Hello Sunday es para ti. Eso sí, sin renunciar a las características de los sérums invisibles. También nos gusta esta propuesta porque sus vitaminas antioxidantes y su contenido en niacinamida iguala el tono de la piel.

