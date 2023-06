Por mucho que nos guste el verano, el sol, el agua y el olor a crema solar, lo que no nos agrada es sentirnos pegajosos con las lociones protectoras. Esta es una de las claves que hizo triunfar a la marca de lociones solares, Hawaiian Tropic. Sentir el sol en tu piel, pero no la crema solar es posible con lociones ligeras que combinan propiedades hidratantes para evitar que tu piel se reseque, además de protegerla del sol. Por otro lado, el olor y lo ligeras que son estas cremas, para no sentirte pegajoso, te transportarán a Hawái porque están elaboradas con un ligero aroma tropical que te encantará.

No obstante, no son las únicas razones por las que estas cremas arrasan en las redes sociales y en market place como Amazon, donde están más baratas y acumulan más de 13.500 valoraciones positivas. Y es que, algunos de sus modelos han sido premiados, como la crema de protección solar del 50 Hawaiian Tropic Sheer Touch, que se llevó el Premio de Belleza 2020 de People al Mejor protector solar de farmacia.

Así que, si debido a las tormentas que han invadido la península durante los primeros días de junio y de verano no has comprado todavía las lociones solares, brumas, aceites y after sun para el verano, este es el mejor momento, antes de la entrada oficial del verano y de las vacaciones. La crema de la gama Hawaiian Tropic, mejor valorada en Amazon, y con un precio inferior a otros ecommerces es esta loción solar protectora (SFP 30) (también resistente al agua). Lo mejor es que su fórmula contiene lujosas cintas de seda hidratantes con proteínas de seda natural, que hace que tu piel se mantenga increíblemente hidratada durante 12 horas.

La crema solar e hidratante de Hawaiian Tropic. Amazon

¿Las cremas solares caducan?

Si no reponemos nuestro arsenal de cremas y el verano nos sorprende, ¿sirven las del año pasado? Muchas personas buscan la fecha de caducidad, pero, la ley no exige que las cremas solares tengan fecha de caducidad, siempre y cuando "se demuestre que los productos son estables durante al menos 3 años, con el respaldo de los datos de estabilidad adecuados". Premisa con la que cumple la firma Hawaiian Tropic. Por otro lado, se debe aplicar protección solar cada dos horas, nada de una vez al día ni nada parecido.

El 'pack' de Hawaiian Tropic para todo el verano

Pero, si no sabes dónde tienes las cremas del año pasado, se te han pasado o tienes que renovar desde la loción al after sun, este pack puede serte de gran ayuda porque incluye: Bruma Solar (para aplicar mejor la crema) Satin Protection de protección de SPF30 y 220 mililitros, otra bruma de aceite seco de Argán de SPF15 y casi 120 mililitros y, por último, After Sun muy hidratante en bote grande, de 180 mililitros.

El ‘pack' más completo de protección por 26 euros. Amazon

