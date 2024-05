Nuestro neceser de belleza se compone de dos tipos de cosméticos: aquellos que hemos probado y en los que confiamos plenamente, y aquellos que se vuelven virales y no podemos resistir la tentación de probar. Estos últimos, aunque requieren una búsqueda exhaustiva debido a problemas de stock, los compramos con cierta cautela, preguntándonos si realmente cumplirán con las expectativas generadas por su popularidad. Lo comprobamos con el contorno de ácido hialurónico que arrasa en redes sociales porque elimina las ojeras, las manchas y las arrugas, y lo hemos confirmado de nuevo con el tono de pintalabios del que todas hablan (¡y con el que todas soñamos!).

Se trata del superventas 503 de 3ina: un nude que se acerca al rosa empolvado y que consigue un resultado natural pero jugoso ideal para el día a día. Tal es el tirón que tiene que, incluso, la marca celebró su día (no) oficial el 5 de marzo (5/03) ante la atenta mirada de más de 43.000 usuarios que, sin duda, alguno de ellos pueden que pertenezca a ese grupo de seguidores que aún no ha conseguido probar el color.

Para poner remedio a esto, desde 20deCompras te confirmamos que en la web oficial de 3ina hay ahora stock suficiente del color más deseado del momento y, también, de los otros 41 tonos altamente pigmentados en los que fabrican este pintalabios cremoso y semi mate. Una oportunidad de oro para probar este superventas y, sí, enamorarte del que puede que sea tu labial favorito para siempre.

Es semimate para conseguir un resultado duradero. 3ina

Con una fórmula cremosa y semi-mate, The Lipstick ha triunfado entre las usuarias por su gran poder de fijación, que, a diferencia de otras propuestas del mercado, no se sirve del efecto acartonado y agrietado. Al ser una fórmula rica en vitamina E y manteca de karité, deja un acabado aterciopelado y jugoso durante el máximo tiempo posible.

También le debe su éxito a la amplia paleta de colores que ofrece a las que se acercan por primera (o cuarta) vez al 503: está disponible en 42 tonos altamente pigmentados para que demos con el que mejor cuadra con nuestro día a día, como el ya legendario 503 (sobre estas líneas), o con un evento especial, como el 900 o su última llegada el 793.

El truco para que dure más el pintalabios

Si hay algo que todas queremos saber es cómo conseguir que nuestro labial favorito aguante toda nuestra jornada incólume o que ello dependa tan solo de un retoque. Desde 3ina, conocedores de nuestros deseos, han acercado a aquellas que apuesten por su barra 503 el truco para lograr un resultado perfecto y, sí, requiere echar mano de otros dos de sus productos estrella. Para empezar, del primer The Lip que, además de preparar tus labios hidratándolos, logra que el color dure más tiempo sin grietas y con toda la intensidad esperada. Hay que aplicarlo siempre antes del pintalabios, en pequeñas dosis y a toquecitos con el dedo para calentar el producto y extender por completo.

Para seguir, recomiendan, hacer uso del lápiz delineador The Automatic Lip Pencil que, al ser de larga duración y pigmentación, ayuda a dar forma a los labios y a evitar el desvanecimiento del color. Eso sí, no tengas miedo al efecto 90s lips, punta retráctil con textura suave y fundente aporta un trazo preciso y difuminado que cumple con su cometido sin resaltar más de la cuenta (¡a no ser que sea lo que busquemos!).

