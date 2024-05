'Lip oil': todos los secretos de los bálsamos labiales que hidratan y realzan el maquillaje

Si no tienes aún un lip oil en tu neceser debes añadirlo cuanto antes porque se va a convertir en un básico para tu maquillaje diario. Estos bálsamos labiales son la combinación perfecta entre los cacaos, ya que hidratan la piel para cuidarla, y por los brillos de labios, porque le da un toque glossy a tu boca sin ser pegajoso.

Tanto en España como en muchas partes del mundo, la tendencia make up no make up es lo más y los lip oils, quedan claramente dentro de esta moda en maquillaje porque a la vez que trata tus labios les da ese toque de brillo y color tan favorecedor sin ser nada exagerado.

Qué son los 'lip oil' y cómo aplicarlos

Los 'lip oils' pueden tener algo de color o ser transparentes para un efecto más natural. Freepik

Si lo traducimos literalmente del inglés son aceites para los labios. Y de eso se trata un poco porque tiene todos los beneficios de ese producto: hidrata y da brillo a la vez con la ventaja de que no queda pegajoso.

Los lip oil son el producto perfecto para tratar tus labios mientras le das un toque de luminosidad a tu boca. Además, su textura ligera y su capacidad para mantener los labios suaves durante horas lo han convertido en un imprescindible de todos los neceseres.

El lip oil lo podemos encontrar en el mercado sin color o pigmentado. Con esta gran variedad de tonos no hay manera incorrecta de utilizarlos, ya que se pueden poner solos sobre los labios para dar un toque brillante a tus labios naturales o como para dar ese mismo efecto a los labios con barra de labios ya aplicada.

El lip oil también se puede aplicar en capas para conseguir dar hidratación a los labios antes de poner una barra de labios. Así que como ves son muchas las maneras de usarlo y ninguna de ellas es incorrecta, simplemente tienes que tener en cuenta el efecto que tú quieras conseguir en tu maquillaje.

Cómo usar el 'lip oil' en tu 'lip combo'

El viral 'lip combo' efecto gelatina de Hailey Bieber Instagram / @haileybieber

La piel de nuestros labios es notablemente más fina que la de otras partes del cuerpo, así que necesitan una hidratación extra. Bien sabes que los labios son una de las partes que más sufren con los cambios de temperatura extrema y el viento. Así que siempre hay que intentar cuidarlos para evitar posibles grietas o irritaciones.

El lip oil se convertirá en tu producto estrella para evitar esto, ya sea para que lo utilices solo o en tu rutina de lip combo que ya ha conquistado a famosas de la talla de Hailey Bieber, Rosalía o la reina Letizia.

En primer lugar, puedes usar tu lip oil como prebase para tu barra de labios habitual. Aplicando una delgada capa de este producto conseguirás que la piel de tus labios esté más suave e hidratados y esto ayudará a que tu color de barra se vea de una forma más uniforme.

Otro uso del lip oil es el de facilitar la aplicación de una barra de labios más seca. Antes de ponerte esta, mézclala en la parte posterior de tu mano con unas gotas de aceite labial y después aplica esta combinación en tus labios.

También se puede utilizar el lip oil para dar un efecto de brillo a la barra de labios que ya hayas utilizado. Solo tienes que aplicar una pequeña capa de aceite y, ¡listo!

Si eres de las que te gusta utilizar labiales líquidos mate y se te ha quedado un poco seco, le puedes echar unas gotitas de lip oil y conseguirás darle un toque más jugoso.

Los mejores 'lip oil' del mercado

Los lip oil se han convertido en uno de los cosméticos más virales en Tik Tok. La fama en dicha red social han hecho que sea uno de los imprescindibles en el neceser de muchas personas. Pero no solo es un producto de 10 por esta fama viral, sino que el conseguir unos labios hidratados, suaves y con un brillo sutil en un solo producto es algo genial. Además de que gracias a su aplicador se consigue un acabado uniforme y natural durante horas.

Este éxito ha hecho que cada vez más marcas de belleza saquen este producto en sus catálogos de maquillaje. Te dejamos aquí algunos de los mejores:

Dior Addict Lip Glow Oil

Dior Addict Lip Glow Oil. D.R.

Contiene aceite de cereza que ayuda a suavizar la apariencia de las líneas de los labios. Sientes la hidratación y su toque durante horas. Está disponible en once tonos. (Precio: 42 euros).

Lip Comfort Oil Hydrating and Plumping Lip Oil de Clarins

Lip Comfort Oil Hydrating and Plumping Lip Oil de Clarins. D.R.

La fórmula de este exitoso producto de Clarins ha sido reformulado y contiene un 93% de ingredientes de origen natural entre los que destacan el aceite de jojoba bio, aceite de rosa de mosqueta bio y aceite de avellana. Consigue unos labios brillantes e hidratados durante todo el día. Está disponible en 10 tonos diferentes. (Precio: 34 euros).

KissKiss Bee Glow Oil, de Guerlain

KissKiss Bee Glow Oil, de Guerlain. D.R.

Este lip oil de Guerlain realzael color natural de tus labios a la vez que les aporta volumen y un toque de brillo a la vez que los trata. Está disponible en seis tonos diferentes. Está enriquecido con miel y elaborado con otros productos de origen natural. (Precio: 44,99 euros).

Aceite labial hidratante, de Fenty Treatz

Fenty Treatz - Aceite labial hidratante. D.R.

Este lip oil es hidratante, transparente y no pegajoso. Protege y nutre los labios. Está realizado con productos veganos. Tiene aceite de mosqueta, aceite de cerezas y de jojoba. (Precio: 23, 99 euros).

Nourishing Lip Oil, de Kiko Milano

Nourishing Lip Oil, de Kiko Milano. D.R.

Este aceite hidratante y nutritivo tiene una fórmula enriquecida con un aceite extraído de las semillas de la frambuesa. Es de textura sedosa, que se funde con los labios para nutrirlos. Está disponible en cuatro tonos diferentes. (Precio: 7,99 euros).

Si hasta ahora no conocías los lip oil, es un buen momento para que los descubras y lo conviertas en un básico de tu día a día.

