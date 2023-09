Los siete cortes de pelo antiedad: cómodos y fáciles de peinar

El calor en los meses de verano, e incluso en el resto del año, puede llegar a ser asfixiante en España. Cuando el termómetro sube no hay peinado que no moleste y lo mejor en esos momentos es cortar por lo sano y convertir nuestras melenas en nuevos looks refrescantes para verano.

En caso de que estés pensando en darle un nuevo aire a tu melena para no sufrir el calor, debes saber que existen algunos cortes de pelo con efecto 'antiedad' capaces de restar años a tu apariencia y que estos son los más cómodos de peinar, pues, no requieren ni planchas, ni secadores. Solo conocer tu cabello y el producto de peinado ideal.

Siete cortes de pelo antiedad

Por qué envejecemos las mujeres y cómo revertirlo Sarah Treacher

Short bob para melenas wavy. Aquellas mujeres con la suerte de tener un cabello ondulado de manera natural, lo único que deberán hacer este verano para refrescarse y restar años es cortar sus puntas hasta la altura del cuello. Recto, con un ligero desfilado en la zona delantera para dar sensación de movimiento que potenciarás con un spray texturizador de agua salada y tus propias manos.

Cortes de pelo antiedad y fresquitos Armando Grillo

Micro bob con flequillo recto para mujeres de pelo liso. Si estás cansada de tratar de dar forma y volumen a tu cabello y este se resiste porque es más liso que una tabla, estás de suerte porque al cumplir los 50 el mejor corte de pelo para ti es una melena a la altura de las orejas con flequillo recto. ¿Y para peinarlo? Hidrata tus puntas con algún aceite rico y listo.

Cortes de pelo antiedad y fresquitos Vincenzo Grillo

Bob muy corto en cabellos canos o decolorados. Este tipo de melena se suele caracterizar por su aspecto fosco y voluminoso, un bob como movimiento construido en capas largas será el corte perfecto siempre y cuando lo mimes con aceites nutritivos y olvides las planchas y otras herramientas de calor.

Cortes de pelo refrescantes y antiedad Matteo Scarpellini

Garçon con volumen y flequillo al lado para melenas lisas y finas. Este corte masculino adaptado a la cabeza de la mujer es el más adecuado para la época de verano. Lo único que deberás tener en cuenta es que puedas retirar tu flequillo tras la oreja para no agobiarte y que el champú en seco será tu mejor aliado para dar volumen a la zona de la coronilla.

Cortes de pelo refrescantes y antiedad IMaxtree

Bob-pixie con capas altas para melenas onduladas. Una mezcla entre el clásico bob con su volumen y movimiento, y el pixie más atrevido con la nuca despejada por completo, así es el corte de pelo juvenil y fresco de aquellas mujeres atrevidas de pelo ondulado naturalmente y que lo potencian con polvos voluminizadores para un extra de textura.

Cortes de pelo refrescantes y antiedad Matteo Scarpellini

'Pixi curly' en mujeres de rizo marcado. Es la opción más refrescante para aquellas que presentan melenas con bucles o rizos definidos y saben cómo trabajarlo sin esfuerzo tras la ducha con su habitual rutina. Pide a tu peluquera de confianza que despeje tu nuca y que potencie el volumen en la parte alta para este efecto tan juvenil y alocado.

Cortes de pelo antiedad y fresquitos Armando Grillo

Muy pixie en melenas lisas y fuertes. Es el más atrevido de todas las propuestas a la vez que el más fresquito porque despeja la cabeza por completo, y aunque solo es apto para aquellas con el pelo muy liso y fuerte por su naturaleza rebelde, a la hora de peinarlo solo necesitarás cera de fijación fuerte y darle forma con tus manos.

