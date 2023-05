Usar champú en seco no es sinónimo de NADA

El otro día, mientras veía la coronación por televisión, 'wasapeaba' con mis amigos del grupo ‘invierno tibio’. Comentábamos looks, hacíamos chascarrillos, cuñadismos varios… En un momento dado se habló del gusto de los británicos por poner moqueta en todos lados: cocina, baño etc… a lo que mi amiga Covadonga añadió: "Además usan champú en seco".

Yo, que sin ser británica guardo botes de champú en seco en todos los cajones que tengo a mano, me di por aludida. Se me estaba acusando de algo (no sabía bien de qué pero lo intuía)... y tuve que intervenir.

Yo: ¿Perdona? ¿Qué tienes en contra del champú en seco?, yo lo uso.

Covadonga: Uy, como se entere mi madre, mejor no se lo digo.

La cosa es que mi cuñada hace años también mostró su ‘desconcierto’ ante mi afición a este producto. Ahora me cuadra todo. Nunca pensé que esta columna fuera necesaria (seguro que muchos de ustedes siguen pensando que no lo es), pero les guste o no aquí está.

Covadonga tiene el pelo muy corto, es lavar y listo; y mi cuñada lo tiene rizadísimo. A ellas nunca un imprevisto las pilla con ‘mal pelo’. Yo tengo el pelo fino, a veces flequillo a veces no, y muchas inseguridades capilares. He pasado media vida lavándome el pelo a diario y cuando no lo hacía me plantaba una coleta, pero eso ya acabó. Un día descubrí que rociando champú en spray a las 21:00 h en un flequillo harto de vivir que ha sido lavado a las 7.30 (véase que no es una cuestión de falta de higiene) ocurría la magia: volumen, textura… Vaya, un ‘remoce’ en toda regla.

Tengo un master en champús en seco, sé los que mejor huelen, los que dejan rastro blanco y los que no, los que lo dejan mate, los que no, los que valen caros, los que valen baratos, los que se adaptan al color de tu pelo, los que usan las famosas… Y también sé que en las películas de época en las que los peluqueros tienen que recrear peinados con volumen hay barra libre de champú en spray. De hecho Kirsten Dunst, recordando el rodaje de María Antonietta (2006), comentaba la gran cantidad que le aplicaban cada día para peinarla. Concretamente utilizaban el de la marca Klorane, uno de los primeros que probé yo.

Algunos de mi colección D.R/Canva

Espero que haya quedado claro que este producto tiene muchas bondades y que no solo se usa para aplicarlo en una melena que lleva días sin lavarse. ¿Habéis probado a hacer un recogido en una melena lacia recién lavada? Es casi misión imposible... a no ser que seas peluquero/a experimentado o tengas a mano un buen champú en seco.