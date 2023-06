Selena Gómez tiene el flequillo que toda chica de 30 años querrá copiar

¿Por qué las redes sociales y los tabloides internacionales no dejan de hablar hoy de la cantante y ex chica Disney? La respuesta es sencilla y te la contaba en el titular: Selena Gómez tiene el flequillo-tupé que toda chica de 30 años va a querer hacerse y lucir este verano, y las razones van más allá de la estética.

Para muchas chicas cumplir 30 años supone un antes y un después en su vida adulta y por ello al llegar a esta edad comienzan a plantearse cuestiones existenciales, desde qué hacer con su trabajo, con su vida, o con su look. Selena Gómez, como buena treintañera, también ha pasado por eso regalándonos una guía visual de cómo cambiar el look a los 30 y no salir mal paradas en el intento.

El 'flequillo-tupé' de Selena Gómez

A los 30 quieres verte joven y seguir recordando tus años de adolescencia, y tal vez eso explique el repentino boom por la moda de esa década. Las que fueran niñas en los 90 están sacando a la palestra todo lo que por entonces llevaban, y lo último en resurgir ha sido el flequillo-tupé con el que sorprendía Selena en un directo vía Instagram.

Este corte de pelo con la ralla al lado, flequillo corto con volumen y ladeado se popularizó a finales de los 80, principio de los 90 y esconde un encanto retro que ha captado la atención de los Millenials, no solo por lo nostálgico del peinado, también por lo favorecedor del mismo.

Se trata de una versión más relajada de las melenas con volúmenes exagerados y permanentes imposibles que consigue estilizar los rostros más redondeados por el juego de alturas y otorgar una madurez fresca propia de las business girl de 30.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.