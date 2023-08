Este sigue siendo el spray de canas más vendido para las que quieren evitar los tintes de pelo

En abril de este año, la ciencia nos sorprendía a todos con el anuncio de haber hallado el mecanismo que provoca la aparición de las canas y, también, la posibilidad de crear un proceso para revertir el encanecimiento del cabello. Una noticia muy celebrada, sobre todo, por las que lidiamos con los primeros mechones blancos y grises y hemos encontrado en el spray de canas un aliado que nos ayuda a seguir viendo desde la barrera el eterno debate sobre si hay o no que lucirlas, a pesar de que famosas como la reina Letizia, Salma Hayek o Jennifer Aniston se hayan pasado a la tendencia grey hair.

Lo cierto es que, aunque esta moda que apuesta por lo natural viene pisando fuerte, son muchas las que apuestan por los tintes de pelo para ocultar las canas y alejarse del supuesto envejecimiento que producen. Una medida popular y extendida que, sin embargo, no convence a todas por la constancia que exige para mantenerlos, el dinero que supone mensualmente (lo hagamos o no en peluquería) o por la acción abrasiva que tiene para la salud de nuestra melena en algunos casos.

Además, los mitos y cuentos alrededor de las canas hacen que las temamos aún más. Y no, no salen siete cuando nos arrancamos una, no tienen por qué ser pelos más gruesos que el resto y el estrés no fomenta su aparición. Las canas son pelos que carecen de melanina y que, por ello, pierden el color hasta volverse transparentes, aunque los veamos blancos debido a la refracción de la luz.

De hecho, suelen tener las mismas características que el pelo seco y, por tanto, exigir unos cuidados similares, en los que la hidratación tenga un papel fundamental para aprovechar su porosidad y conseguir un resultado sedoso. Una labor de nutrición que hay que llevar a cabo luzcamos el pelo canoso o lo tiñamos, pues, de hecho, con esta segunda opción los cuidados deben ser aún más intensivos.

Qué hacer para cubrir las canas sin tinte

Partiendo de la base que un buen estilista puede ayudarnos con nuestro cabello sin tener que recurrir a teñirlo en bloque, no siempre disponemos del tiempo o del dinero para dejarnos asesorar por sus consejos. Así, nos encantaría que estos profesionales consigan las mechas perfectas para disimular las canas o que tiñan solo lo estrictamente necesario, pero no solemos recurrir a estas manos expertas con la frecuencia con las que aparecen los pelitos blancos en nuestra melena.

Con estas acciones, podríamos evitar tanto las canas que aparecen a simple vista y también aquellas que salen a la luz según el tipo de peinado como coletas o retirar ciertos mechones del rostro. Conscientes de ello, queremos buscar fórmulas para evitar los tintes capilares más abrasivos que puedan dañar el cabello.

Este es el caso del spray de canas más vendido que no deja de causar sensación. El Magic Retouch de L’Oreal Paris, uno de los primeros cosméticos de este tipo en salir al mercado. Si bien no es el único, se ha convertido en uno de nuestros favoritos dada su capacidad de cubrir las canas y las raíces en cuestión de segundos para retrasar el momento de acudir al salón de peluquería.

Es práctico y muy sencillo de utilizar. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Magic Retouch Spray Descripción: Spray que cubre las raíces y las canas al instante en solo tres segundos. Se adapta a varios colores y es resistente al agua. Se elimina con el primer lavado con champú. Marca: L'Oréal Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 12.53 Imagen:

Opiniones favorables de los usuarios

Quienes ya lo han probado tienen muchas opiniones favorables sobre este spray mágico.

Para empezar, destacan su capacidad para disimular las canas y las raíces con una fórmula muy sencilla de usar. Tan solo hay que agitar el producto y pulverizarlo sobre la zona afectada a unos 10 centímetros de distancia. También convence por su fácil eliminación, lo que lo convierte en una solución temporal muy adecuada que se elimina con el primer lavado. Otra de las características que destacan quienes lo han probado son sus seis tonalidades disponibles, lo que da opciones para todo tipo de cabello. Por último, el precio es otro de los aspectos que ha convencido a los usuarios. El bote de 100 mililitros no alcanza los 8 euros y al utilizarlo de forma esporádica puede llegar a durar meses.

Qué dicen los usuarios en contra

Aunque sea un producto que está triunfando, también hay que tener en cuenta los aspectos negativos que puede tener y que han sido confirmados por quienes lo han probado.

Para empezar, es un producto que mancha, por lo que hay que tener cuidado con su aplicación. Es recomendable, tal y como indican desde la marca, colocar una toalla sobre los hombros para evitar que ensucie la ropa. Las marcas que se queden en las manos se eliminarán con agua y jabón. Su textura pegajosa tampoco ha convencido. Por ello se debe aplicar una vez hemos peinado el pelo.

Otros tintes en spray

El spray Magic Retouch de L’Oreal Paris no es el único disponible en el mercado que merece la pena tener a mano. El Root Retoucher, de Schwarzkopf, también tiene buenas valoraciones y características. Por menos de 6 euros, si lo compramos en Druni, podemos elegir entre seis tonalidades para adaptarse a cada cabello. Es resistente al sudor y a la lluvia y se puede reutilizar hasta en 40 aplicaciones. Además, la descripción de los fabricantes asegura que no mancha y que ofrece un acabado seco.

Está dispnible en otros seis tonos. Druni

Datos estructurados producto Nombre: Root Retoucher Descripción: Espray con una cobertura instantánea de canas resistente al sudor y a la lluvia. Reutilizable hasta 40 aplicaciones. Disponible en seis colores. Marca: Schwarzkopf Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 5.99 Imagen:

Una propuesta aún más económica es la de Eufene Perma que, con su Sos Couleur Express, ofrece un espray retoca raíces disponible en seis colores. Se elimina tras el lavado del pelo con champú y ofrece una gran cobertura en pocos segundos para evitar el efecto raíz.

Su acción es visible en pocos segundos. Druni

Datos estructurados producto Nombre: Sos Couleur Express Descripción: Espray con una cobertura instantánea de las raíces disponible en seis tonalidades. Se elimina con el primer lavado con champú. Marca: Eufene Perma Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 3.95 Imagen:

