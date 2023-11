Cómo desmaquillarse bien para evitar problemas en la piel, según un experto

El maquillaje, si se aplica de manera regular, puede ser maravilloso para resaltar nuestra belleza y confianza. Sin embargo, aunque sabemos que el proceso de desmaquillarse puede parecer un mundo a veces, es esencial hacerlo de manera adecuada para asegurarnos de que nuestra piel no se vea afectada, pudiendo sufrir granos, espinillas o un envejecimiento prematuro. Pero, ¿sabes como desmaquillarte correctamente?

Acudimos a los consejos de un experto en cuidado de la piel para aprender a darle a tu piel el cariño que se merece y conseguir una cara 100% limpia cada vez que te desmaquilles.

La importancia de conocer tu piel

El primer paso hacia un desmaquillado exitoso es conocer tu tipo de piel. Freepik

El primer paso desmaquillarte con éxito es conocer tu tipo de piel. ¿Es seca, grasa, mixta o sensible? Cada tipo de piel requiere un enfoque ligeramente diferente. No todas las fórmulas de desmaquillantes son iguales, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Así que, antes de sumergirte en la amplia variedad de productos en el mercado, debes tomarte un momento para entender tus necesidades específicas.

En una entrevista con Héctor Núñez Blanco, Fundador CEO de Cosmetocrítico, el experto nos revela la importancia de conocer tu piel y lo que desas mejorar, lo que conocemos popularmente como piel mixta, grasa, seca, o sensible. De esta forma, acertaremos con texturas e ingredientes que más se adecuen a nuestro tipo de piel. "No saberlo es como ir a un decorador de interiores y decirle decórame la casa, pero no le das ninguna pista. Entonces no te extrañe que el resultado final no sea el que buscabas", explica.

"En cuanto a la limpieza, siempre debemos partir de la premisa 'si reseca no es para ti'", añade Blanco. "Es mejor quedarse corto que eliminar demasiado, pues los limpiadores también interactúan con los lípidos que forman parte de tu barrera de defensa cutánea y de la hidratación".

¿Qué productos son los más adecuados?

En toda rutina de desmaquillado se debe empezar por el contorno de ojos. Freepik

Una vez que comprendas tu tipo de piel, es hora de seleccionar los productos adecuados. Según nos cuenta Núñez Blanco, las clásicas toallitas que muchas veces utilizamos para desmaquillarnos rápidamente no se recomiendan, pues "no retiran bien el maquillaje", lo que lleva a las personas a frotar excesivamente la zona,"lo que puede dar lugar a irritación y debilitación de nuestra piel" y, finalmente, dejan bastante residuo.

"Los desmaquillantes que habitualmente utilizamos con discos tampoco suelen utilizarse bien, y se gasta bastante producto, ya que hay que empapar abundantemente el algodón y dejarlo actuar unos segundos antes de retirar, cosa que casi nadie hace, y los acabas utilizando como las toallitas desmaquillantes", explica el experto en cosmética.

Según el fundador de Cosmetocrítico, los desmaquillantes y limpiadores de base oleosa, que son aceites o bálsamos que incluyen emulsionantes para facilitar su retirada y que al contacto con el agua se transformen en una leche, son los que siempre recomienda. "Al utilizar tus propias manos se evita el frotamiento excesivo, son suaves con la piel, usas una cantidad de producto normal sin excesos y retira hasta el maquillaje waterproof", añade Héctor Núñez. "Además, también puedes utilizarlos si tu piel es seca y no tolera limpiadores en gel o espuma, como único paso de limpieza".

¿Cómo desmaquillarse bien paso a paso?

La limpieza de la piel es fundamental para un lucir una dermis perfecta. Freepik

La técnica es crucial. Nunca debes ser brusca o apresurada. Algunos consejos para desmaquillarte correctamente según los expertos son los siguientes:

En el caso de utilizar un aceite o bálsamo limpiador debemos comenzar siempre con el rostro seco para permitir que la fase grasa interactúe con tu maquillaje y ayude a derretirlo. ​Deposita el tamaño de dos avellanas en la palma de tus manos y comienza aplicando por el contorno de ojos, "la zona más complicada". Masajea unos segundos y olvídate de ella (tenemos que dejarlo actuar). ​Continúa masajeando el producto unos 15 segundos por el rostro y a continuación vuelve a la zona del contorno y masajea, verás que ahora la máscara de pestañas sale con total facilidad. ​A continuación, humedece ligeramente el rostro, masajea y aclara con agua tibia, prestando especial cuidado de no abrir los ojos durante el proceso, para evitar irritación. Si la capa de maquillaje es muy espesa, Héctor Núñez recomienda hacer un último paso con un limpiador al agua tipo gel o espuma, para asegurar que retiramos la mayor cantidad posible de residuos.

