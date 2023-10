Mar Saura maquilla su escote para elevar y dar volumen al pecho: así se debe hacer

Mar Saura, reconocida como modelo, actriz y presentadora de televisión en España, destaca por ser una emprendedora y profesional que no para de cosechar éxitos. Sin embargo, otra de las facetas en las que desacata es en su estilo, con una gran versatilidad y elegancia con la que se ha convertido en una fuente constante de inspiración para innumerables personas.

A sus 47 años, su armario se ha convertido en uno de los más deseados para mujeres de todas las edades, mostrando cómo llevar las últimas tendencias de diferentes formas, desde las más atrevidas a las mas refinadas. No hay 'cut-out' que se le resista a la modelo, mientras que las fotos que sube a su Instagram son toda una 'masterclass' para aprender a posar como una profesional.

Si bien de su carrera lo que más destaca es la moda, en el maquillaje no se queda atrás. Mar Saura es fiel a su estilo, sabe lo que le favorece en cuestión de belleza y lo explota al máximo, por lo que no es difícil verla con un ahumado en tonos tierra y un potente 'eyeliner' que enmarca su mirada, pero su rostro no es lo único que maquilla.

Kim Kardashian nos enseñó que, además de cambiar por completo nuestros rasgos con el 'contouring', también podemos maquillar cualquier parte de nuestro cuerpo. Si juntamos ambas técnicas, podemos conseguir realzar nuestra anatomía, como hacen muchas famosas con su pecho.

En la última publicación de Saura, la modelo nos enseña un vídeo de ella con sus estilistas y maquilladores, donde vemos que insisten mucho con la brocha en la zona del pecho, para conseguir realzarlo y darle volumen. Este método utiliza el contorneado para jugar con las luces y las sombras, dando un resultado bastante natural y sin tener que recurrir a una operación estética para aumentar de talla.

Cómo conseguir realzar el pecho con maquillaje

Si bien estas técnicas han sido utilizadas por las 'drag queens' durante años, finalmente ha calado en el mundo del maquillaje profesional para ayudar a definir un poco más nuestros rasgos. Si bien hace unos años tendríamos que acudir a 'make up artist' expertos para que nos enseñasen este tipo de 'contouring', las redes sociales nos dejan el conocimiento en la palma de nuestra mano.

Como vemos en el vídeo, contornear el pecho es extremadamente sencillo, incluso para las personas que todavía no le han pillado el truco al maquillaje. Para conseguirlo, tan solo necesitamos un contorno e iluminador (sin brillo) en 'stick'.

El primer paso, con la zona previamente limpia y con 'primer', es trazar un semicírculo con el contorno por encima de cada uno de los pechos, incidiendo sobre todo en la parte más interior. A continuación, debajo de esa línea aplicamos el iluminador, para después difuminarlo todo muy bien y con cuidado.

Para darle un plus de volumen, podemos poner iluminador por encima del canalillo y en forma de 'Y', que suba un poco por encima del contorno, para después difuminarlo.

