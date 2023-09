Estuvo 25 años sin desmaquillarse y esto es lo que le pasó a su cara

Llegar a casa tras una larga y calurosa noche de fiesta —de esas tan típicas del verano en España—, cepillarse los dientes y a la cama. Sólo de pensar en desmaquillarnos, la pereza se apodera de nuestro cuerpo, pero cuidado con sucumbir a nuestros instintos, porque desmaquillarse antes de acostarte solo supone 5-10 minutos de nuestro tiempo, y no hacerlo puede provocar graves consecuencias para la salud.

Una correcta limpieza facial es fundamental para tener una piel sana, hidratada y joven, y no hacerlo es pedirle a tu cara a gritos que empiece a envejecer a pasos agigantados. Fue el caso de Theresa Lynch, una australiana de 50 años y residente en Sidney, que —según el Comercio— estuvo "la friolera de 25 años sin quitarse la máscara de pestañas de manera correcta".

Peligros de no desmaquillarse antes de dormir

No llevar una adecuada limpieza facial puede provocar graves problemas de piel. iStockphoto

"Nunca debería haber dejado que llegara tan lejos. Es muy importante quitarse el maquillaje de manera adecuada cada noche", admitió Lynch tras acudir al médico por molestias en los ojos. La máscara de pestañas y otros productos utilizados para resaltar sus ojos se fueron acumulando hasta producir un montón de protuberancias calcificadas de color negro. Tras ser intervenida de urgencia, la australiana afirmó que casi se quedó ciega después de no quitarse el rímel durante más de dos décadas, según informaron desde The New York Post.

La Academia Americana de Oftalmología se hizo eco de este caso y publicó en su cuenta de Twitter una imagen del aspecto del interior del ojo de esta paciente, junto con la cita: "Deposición de rímel subconjuntival".

No es el único caso que salió en los medios, como el caso de la coreana Bae Dal-mi, que desarrolló una adicción a los cosméticos, añadiendo siempre una capa nueva de maquillaje a la anterior durante dos años. Cuando la chica de 20 años decidió limpiar todos los productos que había puesto sobre su cara, el dermatólogo que estaba con ella descubrió que la obstrucción de los poros había sido tal, que el envejecimiento prematuro que mostraba era el propio de una mujer del doble de edad.

El experimento de estar un mes sin desmaquillarse

Ante esta situación, una redactora del periódico británico Daily Mail decidió participar en un experimento para ver el antes y el después, tras estar un mes sin desmaquillarse. Y así fue. La periodista Anna Pursglove estuvo un mes yéndose a la cama sin desmaquillarse. Según los expertos, su piel envejeció diez años".

Cómo desmaquillarse adecuadamente

1. Limpieza profunda: hay que eliminar de una manera suave todo el maquillaje y la suciedad que se encuentre acumulada en el rostro, pudiendo utilizar para ello desmaquillantes o agua micelar. Además, se debe realizar una limpieza facial con un producto adecuado, masajeando y asegurándose de que se eliminan los restos de maquillaje, la suciedad y el protector solar. Haciendo especial hincapié en zonas de pliegues

2. Tratamientos específicos: tras la correcta limpieza, hay que apostar por el cuidado e hidratación, aplicando un sérum o tratamiento específico de acuerdo a tus necesidades, ya sea ácido hialurónico para más hidratación, retinol para mejorar la textura, etcétera. Para favorecer la absorción del producto en la piel hay que dar un suave masaje facial antes de dormir.

