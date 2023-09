Tintes de labios: el mejor truco de maquillaje para lucir perfecta vayas donde vayas

No me creo la única que cuando ve una película se fija en el aspecto tan natural de las actrices hasta el punto de cuestionar si estas van maquilladas en las escenas más cotidianas o son así de radiantes al natural. En esos momentos donde parecen no llevar nada en su piel, ojos ni labios y aun así estos últimos se ven jugosos, humectados y con un color homogéneo me asaltaba la duda sobre cuál sería el producto secreto para destacar tu boca. Y lo he encontrado, gracias TikTok.

Qué es el tinte de labios y la diferencia con un labial

Llegados de Corea del Sur, los tintes de labios son el aliado perfecto para aquellas que quieren ir maquilladas sin que parezca que lo están. Es un producto versátil capaz de cubrir un sin fin de necesidades, desde aportar color a tu boca hasta darte un aspecto bronceado o quemado ligeramente bajo el sol si lo aplicas en la parte alta de tus mejillas.

Se trata de un producto muy líquido con una alta concentración de pigmento en base transparente que, como su propio nombre indica, tiñe los labios haciendo que permanezca el color por horas sin sensación de llevar algo en estos. Una vez seca, no transfiere, no se mueve, y no reseca tus labios, he aquí la diferencia con un labial fijo o permanente.

Tinte de labios rojo cereza de Clarins. (25,50 €). Clarins

Hay centenares de tonos de tintes de labios, pero el más popular entre sus usuarias en Corea del Sur y en España es el color cereza. Por su parecido al tono natural de nuestros labios y el aspecto brillante del mismo, como este de Clarins 'deep red water', que permite conseguir el soñado efecto "no maquillaje" de las actrices.

Cómo usar tinte de labios y verte perfecta en la playa

Guiadas por TikTok y sus referentes de belleza virales, hemos creado un paso a paso para que puedas destacar tu boca con este permanente pero amable cosmético tan popular en el maquillaje de las chicas de Corea.

Al igual que cuidas tu piel cuando vas a pasar un día al sol cerca del mar, tus labios merecen un mimo especial que pasa por hidratarlos con regularidad para que no se resequen. Este será el primer paso para usar tu tinte de labios de manera correcta. El segundo, contar con un tinte infalible como el viral y aclamado 'Bentint' de Benefit.

Tinte de labios rojo de Benefit (25,99 €). Sephora

Ahora que tienes tus labios preparados, aplica este tinte en tu boca con pequeños toques con el dedo con el fin de conseguir que este se absorba. Debes hacerlo en poca cantidad, y con rapidez, pues se trata de un producto muy líquido que una vez toma contacto con la piel, la teñirá.

Una vez seco, puedes aplicar tu bálsamo habitual para dar un aspecto más jugoso al terminar o sumar un paso extra que resalte aún más tu boca sin perder el efecto natural.

El truco viral de TikTok para aplicar tu tinte de labios

La modelo y gurú de belleza Danna Patterson desvelaba cómo destacar tu boca al máximo en la playa con un tinte de labios y un producto extra tan sencillo como el delineador nude de confianza.

Todo lo que tienes que hacer es pasar este de una manera sutil por el perfil de tu boca y difuminar con tu dedo dando algunos toques con el fin de que se integre con el tinte de labios, ¡y voilá! Un truco viral que merece mucho la pena poner en práctica este verano.

