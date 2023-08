Los nuevos pintalabios mousse de Mercadona edición limitada para este verano

Como cada cierto tiempo, en Mercadona aparecen nuevas novedades, y es que esta última es más que increíble. Ligada a la sección de belleza dentro de la cadena de supermercados en España, te presentamos el pintalabios o el labial perfecto para tu día a día. Alto en hidratación y con efecto 'mousse'. Conocido como efecto 'labio mordido', deja unos labios espectaculares: sexys, hinchados y difuminados.

La firma Deliplus ha sacado a la venta cosméticos perfectos para conseguir un maquillaje de verano ideal, de esos que aportan ante todo naturalidad y frescura. Y el objetivo de este pintalabios es conseguir esa naturalidad, pero con el efecto de labio mordido que tanto nos gusta. Gracias a su versatilidad, es posible aplicarlo en cualquier tipo de ocasión y su precio es de tan solo 5 euros.

El pintalabios de Mercadona: un básico en tu bolso

Mousse lips rojo Mercadona

Se trata de un labial llamado Moussse Lips, porque como su propio nombre indica, tiene una textura mousse con un acabado brillante que no puede sentar mejor. Va a ser tendencia este verano sin ninguna duda. Se trata de un cosmético que es idóneo para cuando quieres maquillarte pero no demasiado. Te resalta, pero te mantiene natural, como tú misma eres. Es perfecto para esos días en los que quieres resaltar el rostro pero sin dar la sensación de estar muy maquillada. Además, no hay un único color en venta, sino que lo hay disponible hasta en cuatro colores. Con lo cual, puedes elegir el tono que más te guste y el que más te favorezca.

Mousse lips morado Mercadona

Perteneciente a la colección de Summer Paradise, este producto es edición limitada y, como el propio nombre de la colección dice, todos los productos que la forman están diseñados exclusivamente para esta época del año, el verano. Abarca una selección de productos que siguen las últimas tendencias en cosmética, e integran muy bien el espíritu festivo del verano. Son cómodos y ligeros a la hora de aplicar, lo más importante, porque con las altas temperaturas tendemos a maquillarnos de manera más sutil, lo que es muy correcto.

Mousse lips fucsia Mercadona

Además de lo viral que se ha vuelto este labial del que estamos hablando, en esta colección hay una paleta de sombras con unos colores que apuestan por el estilo y el glamour, y unos perfiladores de ojos que quedan ideales. Te resaltan la mirada, y lo mejor es que no queda para nada exagerado. Son perfectos para lucir un maquillaje veraniego. ¿Te animarías a probar cada uno de estos productos? Ve a la web de Supermercados Mercadona y haz tu compra.

