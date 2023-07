Chocolate caliente: este es el tono del 'gloss' viral de Fenty por el que deberías apostar este verano

Durante mucho tiempo, el color marrón lo hemos relacionado con los meses de menos luz y frío, sobre todo en lo que al maquillaje se refiere. Un error del que, por fin, hemos salido este verano gracias a las redes sociales que nos han demostrado que hay mundo más allá de los gloss para conseguir unos labios más voluminosos. Y lo han hecho alzando una de las propuestas más versátiles de Fenty, ideal para todo tipo de pieles y también para los meses de calor: hablamos de su ya icónico labial Gloss Bomb Universal Lip, de la gama Luminizer y en el tono chocolate caliente, una maravilla formulada con manteca de karité que hidrata, colorea y potencia la belleza natural de nuestros labios. ¿Ya lo conocías?

Tras aplicarlo, deja un color marrón muy hidratado que resalta sobre la piel bronceada. Sephora

Datos estructurados producto Nombre: Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Descripción: Pintalabios tipo gloss de color marrón chocolate con brillos que consigue un resultado hidratado y con volumen gracias a la manteca de karité con la que está formulado. Marca: Fenty Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.99 Imagen:

Cabe destacar que no somos las únicas que han caído rendidas antes los encantos de esta fórmula llena de brillo que ayuda a conseguir unos labios más voluminosos con el tono más deseado de la temporada, el chocolate. Desde que se lanzara y las beauty addicts comenzaran a probarlo, el Gloss Bomb Universal Lip Luminizer ha conseguido alzarse como uno de los labiales más buscados y probados en redes sociales. De hecho, para una de las usuarias que, como nosotras, no ha podido resistirse a sus encantos, María Madrid (@lamarimdz, en TikTok), es "gloss más bonito" que ha probado en su vida, como puede leerse en la leyenda de su vídeo que ya cuenta con más de 239.000 reproducciones. Eso sí, cabe destacar que ella apuesta por la variante Heat que no tiene el brillo añadido de la que está sobre estas líneas, aunque sí comparte la tonalidad chocolate que no vas a dejar de ver este verano.

El truco para aumentar el volumen de tus labios

No es ninguna novedad, pero siempre está bien que nos recuerden que no debemos temer al perfilador para conseguir un mejor resultado lejos de este toque noventero que a tantas nos genera rechazo. Y es que este gloss de efecto hidratante potencia su efecto cuando definimos el perfil de la boca con un color del mismo todo, pues aportará volumen y profundidad y, además, conseguiremos que dure más tiempo. Así lo explica Fenty en la web de Sephora, donde aseguran que podremos lograr “una dimensión increíblemente brillante” en un solo toque.

También explican que este labial es una apuesta versátil que se adapta a las necesidades o exigencias de cada uno, pues se puede aplicar en una sola capa para conseguir un efecto natural y jugoso, en varias aplicaciones para dar profundidad al color y potenciar los matices brillantes, o sobre nuestro pintalabios habitual para hidratarlo y conseguir un extra de volumen.

