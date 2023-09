Este es el orden correcto en el que deberías preparar tu piel antes de maquillarse

Maquillarse es un arte que muchas personas disfrutan. Según un estudio llevado a cabo por Revlon, 4 de cada 10 mujeres se maquilla a diario. Ya sea para resaltar los rasgos naturales o para experimentar con looks audaces y creativos, el maquillaje tiene el poder de transformar la apariencia y elevar la confianza. Antes de lanzarte a crear looks espectaculares y resaltar tu belleza natural, hay un paso crucial que no puedes pasar por alto: la preparación de tu piel.

Para lograr un resultado espectacular, debemos asegurarnos de que ese lienzo, que es nuestra piel, esté en las mejores condiciones posibles. Así que, antes de comenzar a maquillarte, debemos seguir el orden correcto que preparará tu piel para el gran espectáculo. Desde la limpieza inicial hasta la aplicación de crema solar, te guiaré a través de los pasos que debes seguir para asegurarte de que tu piel esté lista para lucir su mejor versión.

1. Limpieza: El punto de partida

Este jabón es perfecto para pieles normales a secas. Druni

El primer paso en cualquier rutina de cuidado de la piel es la limpieza. Imagina tu piel como un lienzo en blanco, y la limpieza es la manera de asegurarte de que esté libre de impurezas, suciedad y grasa. Utiliza un limpiador suave y adecuado para tu tipo de piel. Si tienes piel grasa, opta por un limpiador libre de aceite; si tienes piel seca, busca uno hidratante.

El proceso es simple: moja tu rostro con agua tibia y aplica el limpiador con movimientos suaves y circulares. Presta atención a áreas propensas a acumular impurezas, como la nariz y la frente. Luego, enjuaga con abundante agua tibia y seca tu rostro con una toalla suave. Una piel limpia es esencial para que los productos de maquillaje se adhieran adecuadamente y duren más tiempo.

2. Exfoliación: Despide a las células muertas

La exfoliación es indispensable para conseguir una piel libre de impurezas. Freepik

La exfoliación es el secreto para tener una piel suave y radiante. Deberías realizar este paso dos o tres veces por semana para eliminar las células muertas de la piel y revelar una piel fresca y renovada debajo. Opta por un exfoliante suave que no sea abrasivo para evitar irritaciones.

Aplica el exfoliante con movimientos circulares suaves, centrándote en áreas propensas a acumular células muertas, como las mejillas y la frente. Luego, enjuaga bien con agua tibia. La exfoliación ayudará a que tu maquillaje se aplique de manera uniforme y luzca más natural.

3. Hidratación: El secreto de una piel jugosa

La crema hidratante es tan importante como el protector solar. iStock

La hidratación es clave para una piel saludable y un maquillaje duradero. Después de la limpieza y la exfoliación, aplica una crema hidratante que se adapte a tu tipo de piel. Las pieles secas se beneficiarán de una crema más rica, mientras que las pieles grasas pueden optar por una fórmula ligera y libre de aceites. Permite que la crema hidratante se absorba completamente antes de pasar al siguiente paso. La hidratación no solo prepara tu piel para el maquillaje, sino que también la mantiene saludable a lo largo del día.

4. Protector solar: Escudo contra los daños UV

Protector solar factor 50+ Cristina Sosa Meliá

La protección solar es un paso crucial en tu rutina de cuidado de la piel, incluso antes de aplicar maquillaje. Los daños causados por los rayos ultravioleta pueden acelerar el envejecimiento de la piel y causar daño a largo plazo. Por lo tanto, aplica una crema solar con un SPF adecuado para proteger tu piel.

La crema solar debe aplicarse después de la hidratación y antes de cualquier producto de maquillaje. Dales unos minutos para que se absorba antes de continuar con tu rutina de maquillaje. No subestimes el poder de la protección solar; es tu escudo contra el envejecimiento prematuro y las manchas solares.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.