¿Qué restricciones tiene la etiqueta C de la DGT?

La DGT introdujo en España las diferentes etiquetas medioambientales en el año 2016, y con el paso del tiempo ha ido ajustando las restricciones en el caso de cada uno de los cuatro tipos de distintivos (Cero Emisiones, ECO, C o B). Especialmente en el caso de los vehículos a los que se les ha otorgado las dos últimas pegatinas, estas prohibiciones son frecuentes.

La etiqueta C es la más común dentro del parque automovilístico nacional, y tienen una serie de restricciones más laxas que las implícitas si se lleva una etiqueta B, aunque siguen teniendo ciertas prohibiciones que no se pueden incumplir si no se quiere ser multado.

Restricciones coches con etiqueta C

En el caso de la ciudad de Madrid, los coches con etiqueta C pueden acceder sin ningún tipo de problema a las ZBE (Zonas de bajas emisiones), al contrario de lo que sucede con los vehículos con el distintivo B. Estos espacios han entrado en vigor a partir de este año en todos los municipios de España de más de 50.000 habitantes, siguiendo las directrices actuales de la Ley de Cambio Climático.

Un cartel señaliza la ZBE de Barcelona. ACN

Los vehículos con este tipo de pegatina también pueden circular por dentro de la M-30 y aparcar en las SER (Zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado), incluida la de Plaza Elíptica. Pero hay una ZBE en la que está terminante prohibido estacionar en uno de estos aparcamientos, y es la otra zona de Madrid360.

En el Distrito Centro (ZBEDEP) de la capital los coches con esta etiqueta podrán circular, pero si se quiere aparcar se deberá hacer en un parking, ya sea privado o público. Las demás excepciones son muy concretas: se podrá acceder y estacionar si se es residente, si trabajas dentro de los límites de la zona, si tienes una plaza de garaje (alquilada también es válido), si es un coche de autoescuela o si se va a recoger a los hijos del colegio o instituto.

¿Qué coches tienen la etiqueta C?

La etiqueta C, la tercera más ecológica por debajo de 'Cero' y 'Eco', se otorga a los coches de gasolina matriculados a partir del año 2006 (y que cumplen la normativa euro 4,5 y 6) y a los de diésel desde el 2014 que hacen lo propio con la Euro 6. Respecto a los vehículos de más de ocho plazas y vehículos pesados, se da a todos los que cumplan la Euro 6.