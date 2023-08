El sistema de distintivos medioambientales de la DGT lleva ya un tiempo funcionando y, a partir del 2021, fue cuando la clasificación de vehículos según sus emisiones contaminantes empezó a cobrar importancia en el día a día de los conductores españoles.

La obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes implementen Zonas de Bajas Emisiones, como las de Madrid o Barcelona, condiciona la circulación de todos aquellos vehículos que no dispongan de las pegatinas Eco o 0, aunque es cierto que las B y C, aunque disfrutan de más libertades que los coches sin etiqueta o con clasificación A.

Los vehículos con etiqueta B de la DGT son aquellos de combustión interna con clasificaciones ambientales más antiguas: turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos dentro de alguna de las siguientes categorías Euro III gasolina, Euro IV o V diésel; los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías Euro IV y los ligeros Euro II. Hablando de antigüedad, la etiqueta B es para turismos y furgonetas ligeras de gasolina de 2001 y diésel de 2006.

Las restricciones son similares a las de los vehículos con etiqueta C, más modernos, y aunque es cierto que disfrutan de más libertades con los coches con pegatina A o sin ella, no pueden circular por ejemplo por las ZBE que hay activas ahora. Pueden acceder, como en Madrid, para aparcar en aparcamientos determinados, pero no pueden transitar por las áreas limitadas como de emisiones bajas.

Podrían dejar de circular

Por el momento, son los coches sin distintivo medioambiental los que no podrán circular por las ZBE ni por el área metropolitana de algunas ciudades como Madrid, por lo que los coches con etiqueta B seguirán operando con normalidad. Eso sí, todavía no se sabe si los coches con etiqueta B sufrirán el mismo destino que en otras áreas.

La zona de emisiones bajas de Barcelona, por ejemplo, está siendo revisada ahora y depende de aprobación judicial que vuelva a ponerse en vigor con las mismas restricciones de antes. En este caso, los coches con etiqueta B podrían dejar de circular el año que viene en Barcelona y los coches con pegatina C serían los siguientes, en 2030.