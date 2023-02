La zona de emisiones bajas de Madrid y el plan Madrid 360 no son desconocidos para nadie, menos aún para los residentes de la capital. Sin embargo, entre tantas idas y venidas y tantos cambios, especificaciones, excepciones y una larga lista de sinónimos es fácil perderse y acabar cometiendo un error al volante que nos cueste una multa de tráfico. Porque no, decir "no lo sabía" ya no vale para librarse de la sanción.

Más o menos las reglas nos quedan ya claras: los coches sin etiqueta de la DGT no pueden entrar al área dentro de la M-30, los que tengan etiqueta B y C solo pueden a las ZBE especiales si aparcan en un aparcamiento y los Cero y ECO pueden circular con libertad. Pero, ¿dónde empiezan a y dónde acaban estas áreas?

La web Carwow ha diseñado un mapa interactivo para que los conductores puedan saber por qué calles exactamente pueden circular y por qué calles no, evitando ser así cazados por una cámara de las ZBE en un descuido. El mapa permite observar las zonas restringidas por capas e identificar exactamente las vías inaccesibles. Solamente hay que hacer clic en este enlace para poder empezar a investigar.

Mapa interactivo de las ZBE de Madrid. CARWOW

Aunque por el momento la información disponible en este mapa hace solo referencia al área y las ZBE de Madrid, Carwow prevé ir ampliando los datos disponibles conforme los municipios circundantes, de más de 50.000 habitantes, vayan publicando e implementando sus planes de zonas de emisiones bajas.

Las tres zonas de bajas emisiones de Madrid

Madrid cuenta en este momento con tres zonas de bajas emisiones: Madrid ZBE (toda el área dentro de la M-30) y las dos especiales, Distrito Centro y Plaza Elíptica. Estas dos últimas son Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección. Además de consultar qué calles y cuánta área abarcan estas diferentes zonas, Carwow resume las reglas y las excepciones que se aplican en cada caso para que los conductores puedan consultar en el momento qué tipo de reglas se aplican a su veh´culo particular.

Además de todos estos datos, el mapa interactivo de Carwow también proporciona información sobre áreas alternativas en las que aparcar fuera de los límites de las zonas de Bajas Emisiones. Algunos de estos aparcamientos disuasorios se encuentran en Plaza de Castilla, Las Tablas, Avenida de América, Villaverde Alto, Moncloa-Ciudad Universitaria o Aravaca, entre otros.