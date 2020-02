¿Cuánto cuestan los distintivos ambientales de la DGT y dónde se compran?

Los adhesivos ambientales de la DGT ya van camino de su cuarto año en funcionamiento y aún quedan conductores que parecen no saber de qué va este asunto. Si te has comprado un coche nuevo durante estos años no pasa nada, tu vehículo ya venía con pegatina incluida.

Pero, sin por el contrario, mantienes tu antiguo automóvil y no tienes pegatina… ¿es que tu coche no entra en la clasificación? ¿O es que deberías haber ido a comprar una y no lo sabías? Puede ser que estés sufriendo las restricciones al tráfico contaminante, no tengas por qué y debas ir a comprar una etiqueta ambiental.

Los distintivos de la DGT se enviaron a los propietarios de los coches que entraban dentro de esta clasificación cuando se puso en marcha este plan anticontaminación, pero algunos de ellos no lo recibieron. Si estás dentro de este supuesto, lo más fácil será que vayas a cualquiera de los puntos de venta autorizados, que son:

Las oficinas de Correos

Los talleres de la Confederación Española de Talleres

Talleres autorizados

Gestores Administrativos

Instituto de Estudios de Automoción

En algunos casos particulares, a través de Ganvam

El coste de esta pegatina es de 5 euros aunque pueda variar por gastos de envío pertinentes, pero asegúrate de lo adquieres en un lugar autorizado y de que no te están inflando el precio.

Por último pero no menos importante, ¿cómo saber si a tu coche le corresponde etiqueta o no? La DGT te lo pone fácil. A través de Internet o por teléfono se puede consultar, solo con el número de matrícula, si al vehículo le corresponde pegatina. Además, también lo puedes consultar buscando el número de placa en su web.

Recuerda, si tu turismo o furgoneta ligera tiene motor de gasolina y es anterior al año 2001, o de diésel y es anterior al 2006, se quedará sin distintivo. Tampoco entran en la clasificación las furgonetas pesadas anteriores al 2005, sean de diésel o de gasolina,