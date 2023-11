¿Por qué los autobuses urbanos no tienen cinturones de seguridad?

Quien no se ha subido alguna vez en un autobús urbano en alguna ciudad de España y lo primero que le llama la atención es que puedes circular dentro de ellos de pie y si vas sentado, no existen los cinturones de seguridad para protegerte de un frenado brusco.

Por tanto, son muchos los usuarios de este transporte público que cada año mueve a 1.237 millones de personas en nuestro país, contando cada trayecto, según se indica desde el Instituto Nacional de España (INE), que se preguntan el porqué de esta curiosa situación.

¿Cuáles son las razones por las que los autobuses no llevan cinturones?

En primer lugar, estos buses urbanos no pueden circulan dentro de las ciudades a más de 50 km/h, por lo que a esa velocidad el riesgo de salir despedido dentro del habitáculo es menor que si circula a mayor velocidad.

Además, este tipo de vehículos están destinados a llevar a pasajeros de forma rápida, por lo que en muchos casos, el usuario está menos de 10 minutos dentro de ellos, por lo que sería incómodo y reduciría el número de plazas disponibles. Por último, solo el conductor tiene la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad, debido a que es el más cercano a la luna delantera.

¿En qué autobuses es obligatorio llevar el cinturón?

Imagen de archivo de un autobús que cuenta con cinturones de seguridad. MAPFRE

Tal y como hemos indicado, dependiendo del tipo de autobús cambia la normativa. Por lo que, los autobuses urbanos, es decir, los que circulan por las ciudades o llevan a cabo viajes cortos entre municipios sin superar los 80 km/h, ya que es su velocidad máxima en los tramos por vías convencionales, no cuentan con este sistema de seguridad.

En todos los demás, es decir, en los interurbanos o de rutas largas, es obligatorio llevar el cinturón de seguridad, ya que, desde el octubre de 2007, todos los autobuses que se matriculen deben contar con este sistema, esta normativa llegó desde la Comisión Europea con el fin de aumentar la seguridad de los pasajeros.

¿Quién debe usar los cinturones de seguridad en un autobús?

Por tanto, en los autobuses interurbanos que se matricularon después del año 2007, todos los pasajeros deben llevar el cinturón de seguridad abrochado, aunque circulen por la ciudad, además el conductor también lo debe portar.

Solo existe una excepción que ocurre en los menores de 3 años, los cuales no están obligados a abrocharse el cinturón, en parte debido a que no se ajusta a su talla. Por último, si el autobús se matriculó antes de 2007 y no lleva este elemento de seguridad, podremos viajar sin el cinturón.