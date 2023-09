El sorprendente caso en el que no es obligatorio llevar el cinturón de seguridad en España

El cinturón de seguridad es un elemento clave de protección en caso de sufrir un accidente, en España este sistema es obligatorio para toda persona que circule dentro de un automóvil desde el año 1992, a su vez, también lo es si se viaja dentro de un autobús, salvo cuando este sea urbano o carezca de ellos.

Por otra parte, en caso de que un conductor no lleve el cinturón de seguridad puede llegar a perder hasta cuatro puntos del carnet, no obstante, existe un caso en el que no es obligatorio pórtalo y se produce en los taxis.

¿Quién no está obligado a llevar el cinturón en un taxi?

El caso extraordinario hace referencia a los taxistas, los cuales pueden ponerse al volante de su vehículo de trabajo sin llevar el cinturón de seguridad, pero solo dentro de poblado, es decir, en las vías urbanas.

Por otra parte, los pasajeros que se suban al taxi para desplazarse deberán utilizar este sistema de seguridad en todo momento, además en estos vehículos se podrá transportar a niños cuya estatura no llegue a los 1,35 metros sin necesidad de que vayan sentados en un dispositivo de retención, aunque deberán ocupar los asientos traseros.

¿Qué pasa si un pasajero va sin cinturón en el taxi?

Imagen de archivo de un pasajero entrando a un taxi en Sevilla. 20M EP

En estos casos, si un usuario del taxi circula sin este elemento de seguridad y un agente de la autoridad lo observa, la sanción económica ascenderá a los 200 euros para él, salvo si posee un certificado médico por el que se imposibilite su utilización.

Es preciso indicar que al pasajero no le supondrá la retirada de algún punto, en caso de tener carnet de conducir, ya que esta infracción solo resta puntos en la situación de estar al volante sin el cinturón de seguridad, por la que se retirarán hasta 4 dígitos de la licencia de conducción.

¿Cuándo estás exento de llevar el cinturón de seguridad?

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se informa de varias circunstancias en las que no es necesario llevar este elemento. En primer lugar, cuando se lleva a cabo la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento. También si se cuenta con un certificado médico o por discapacidad es posible prescindir del cinturón.

Por otra parte, los conductores de vehículos de emergencias, así como, los pacientes que transportan están exentos de llevarlo. Por último, nos encontramos con los transportistas cuando realizan varias operaciones de carga y descarga en lugares próximos, y los profesores de autoescuela.