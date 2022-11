Siempre que vayan en el coche, los niños deben usar el correspondiente sistema de retención infantil. Las sanciones ya son de 200 euros, con la correspondiente pérdida de puntos en el carné de conducir para el adulto responsable. Sin embargo, conforme crezcan, los niños ya podrán dejar de usar estas sillitas infantiles.

Aunque hay un límite de edad para que los niños viajen en los asientos traseros y con la correspondiente silla, la DGT habla de ciertos casos en los que no será necesario seguir usando el SRI. Los menores de 12 años, con una estatura superior a 1,35 metros podrán utilizar directamente los cinturones de seguridad del propio vehículo, aunque hasta que midan metro y medio es aconsejable que sigan usando la correspondiente silla, según su talla y su peso.

Atención al cinturón del seguridad

La estatura del menor será la referencia que nos guiará para saber si debe continuar en la silla elevadora o ya puede usar el cinturón de seguridad tradicional. La DGT explica que la banda diagonal del cinturón ha de pasar por la clavícula del menor, sobre el hombro y bien pegada al pecho, mientras que la banda horizontal ha de quedar lo más baja posible sobre la cadera. Siguiendo estas explicaciones, si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño deberá seguir utilizando un asiento elevador.

Existe una excepción al uso de las sillas infantiles que no contempla la altura del menor ni otras circunstancias particulares. En los taxis o VTC no será obligatorio sentar el menor en SRI, siempre que este circule por ciudad, según la normativa de Tráfico. Pese a que no haya obligación, es conveniente tratar de usar una silla o alzador, ya que, en caso de accidente de tráfico, los menores pueden sufrir lesiones especialmente graves.