La razón por la que nunca te deberías quitar el cinturón cuando te pare la Guardia Civil (y en España siempre se hace)

Calma. Ese es, sin lugar a dudas, el mantra que nos repetimos cuando nos da el alto la Guardia Civil de Tráfico. Seguro que le suena eso de "inmovilice usted el vehículo", por la razón que sea. Sin embargo, cuando esto pasa, uno de los errores que se suelen cometer con mayor frecuencia es quitarse el cinturón de seguridad, o incluso bajarse del vehículo. Mal hecho. Tanto es así que la Dirección General de Tráfico lo considera una infracción grave.

Esto quiere decir que de reaccionar de este modo, las sanciones previstas por la DGT pueden conllevar la pérdida de tres puntos del carné de conducir si eres el conductor y una penalización de hasta 200 euros. Justo en este sentido, cabe recordar que este dispositivo de seguridad pasiva es obligatorio en España desde 1975 para los pasajeros sentados en los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que también hay que llevarlo abrochado en el caso de las embarazadas, aunque guardando ciertas precauciones, es decir, que no vaya sobre la zona del feto. No obstante, existe un único caso en el que la DGT contempla el hecho de poder conducir sin el cinturón de seguridad abrochado: mientras se aparca. En concreto, cuando se esté realizando la maniobra de marcha atrás.

Asimismo, y como curiosidad, según lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de Circulación, también están exentos de usar el cinturón de seguridad, siempre y cuando circulen en poblado -nunca en utopistas, autovías o carreteras convencionales- los taxistas "cuando estén de servicio.

La Guardia Civil de Tráfico explica cómo actuar si te paran

Cuando veas el control mientras vas conduciendo, reduce la velocidad .

. ​Sigue las indicaciones de los agentes cuando estés cerca del control: si levanta el brazo en vertical, deberás detener el vehículo.

​Hay que parar el coche cerca de los agentes, pero manteniendo siempre una cierta distancia de seguridad para no poner en peligro a nadie.

No hay que quitarse ni el cinturón de seguridad ni bajarse del coche, a no ser que los agentes lo pidan.

Baja la ventanilla y entrega la documentación: carnet de conducir, papeles del coche...

Sigue las instrucciones que puedan darte los agentes.

Coloca las manos siempre a la vista , por ejemplo, en el volante.

Si es de noche, enciende la luz del habitáculo del coche.

Si los agentes te piden que bajes del coche, recomiendan mantener la calma hasta que acaben de hacer las comprobaciones necesarias.

¿Y si presencio un accidente de tráfico?

"Proteger, avisar y socorrer a los heridos". Estos serían los tres pasos fundamentales ante una situación de este tipo, siempre "sin perder la calma", recuerda la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter. Por lo tanto, el primer paso será proteger, tanto a ti mismo como al lugar del accidente. "Señalice cuanto antes la zona colocando los triángulos de preseñalización y encendiendo las luces de emergencia", señala esta fuerza de seguridad de ámbito nacional.

Asimismo, se debe aparcar de la mejor manera posible el vehículo propio y ponerse el chaleco reflectante antes de bajar. "No permanezca en la calzada, no se acerque al automóvil en llamas o si observa que transporta mercancías peligrosas", añaden. El segundo paso será avisar a los servicios de emergencias llamando al 112. Se debe facilitar la información más precisa del lugar del accidente, como la calle, el número, el punto kilométrico, si es una vía de doble sentido, la dirección o cualquier otro detalle que pueda ser de ayuda.

Imagina que viajas de #Vacaciones2022 y presencias un #accidentedetrafico

¡¡IMPORTANTE!!: No pierdas la calma y recuerda el orden de los pasos a seguir:

✅ Proteger

✅ Avisar 📲112

Asimismo, hay que indicar el número de heridos, si están conscientes, si tienen heridas y cualquier detalle que pueda ser de utilidad. Además, hay que tener en cuenta circunstancias excepcionales, como el peligro de caída del vehículo o si hay personas atrapadas. El último paso es socorrer, pero hay que ser extremadamente cauto para no agravar cualquier posible lesión. Por tanto, "no mueva a los heridos, ni lo saque del vehículo", si se trata de un motorista "no le quite el caso", ni les dé bebida o comida a los heridos. Hay que permanecer cerca intentando tranquilizar a las víctimas y, siempre que tenga conocimientos, practicar primeros auxilios.