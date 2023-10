Fuera dudas: ¿es obligatorio llevar el cinturón en un autobús? La DGT responde

El autobús es uno de los medios de transporte más utilizados en España, cada día varios millones de españoles lo usan para ir a trabajar, viajar entre ciudades o desplazarse para acudir a una cita médica, ya que llega a casi todos los municipios de nuestra geografía.

Por otra parte, existen varios tipos de autobuses, desde los urbanos, los interurbanas o los de grandes recorridos, por lo que la normativa con respecto al uso del cinturón de seguridad cambia, por tanto, es necesario conocerla para evitar una futura sanción por parte de la Guardia Civil.

¿En qué autobús es obligatorio el cinturón de seguridad?

Tal y como hemos indicado, dependiendo del tipo de autobús cambia la normativa. Por lo que, los autobuses urbanos, es decir, los que circulan por las ciudades o llevan a cabo viajes cortos entre municipios sin superar los 80 km/h, ya que es su velocidad máxima en los tramos por vías convencionales, no cuentan con este sistema de seguridad.

En todos los demás, es decir, en los interurbanos o de rutas largas, es obligatorio llevar el cinturón de seguridad, ya que, desde el octubre de 2007, todos los autobuses que se matriculen deben contar con este sistema, esta normativa llegó desde la Comisión Europea con el fin de aumentar la seguridad de los pasajeros.

¿Quién debe usar los cinturones de seguridad en un autobús?

Imagen de archivo del cruce de los autobuses en una carretera estrecha.

Por tanto, en los autobuses interurbanos que se matricularon después del año 2007, todos los pasajeros deben llevar el cinturón de seguridad abrochado, aunque circulen por la ciudad, además el conductor también lo debe portar.

Solo existe una excepción que ocurre en los menores de 3 años, los cuales no están obligados a abrocharse el cinturón, en parte debido a que no se ajusta a su talla. Por último, si el autobús se matriculó antes de 2007 y no lleva este elemento de seguridad, podremos viajar el cinturón sin miedo a sufrir una sanción.

¿Cuánto es la multa por no llevar cinturón en un autobús?

Obviando los dos casos en los que no es necesario ponerse este sistema de seguridad, como son los autobuses anteriores al año 2007 y los urbanos. En el resto de los casos si un agente de la Guardia Civil se percata que no llevamos el cinturón, y el autobús en el que viajamos cuenta con ellos, la sanción ascenderá a los 200 euros, eso sí, nos podremos beneficiar de la bonificación por pronto pago.