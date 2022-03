Guía para elegir el casco perfecto si circulas en patinete eléctrico y un modelo para cada bolsillo

El pasado mes de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la modificación del texto de la nueva Ley de Tráfico, que incluye importantes novedades para los vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos. La norma entrará en vigor en todo el país el 21 de marzo y, con ella, se hará extensible la obligatoriedad del uso de casco para circular por las calles y la consiguiente multa de hasta 200 euros si no se lleva.

Ante la inminente puesta en marcha de la norma en todo el país, la DGT recordaba hace unos días a través de su cuenta de Twitter algunas de las características básicas que deben incluir los cascos de protección homologados por la Unión Europea. Es importante prestar atención a la hora de adquirir estas herramientas básicas de seguridad que pueden evitarnos graves lesiones si tenemos un accidente.

Características fundamentales de un casco homologado

- Materiales. Debe incluir una carcasa de plástico o policarbonato que lo recubra y una estructura de polestileno expandido o EPS. Se trata de un tipo de corcho que absorbe la energía del impacto en caso de accidente.

- Forma. El frontal debe cubrir la frente, pero al mismo tiempo permitir la visibilidad y el lateral debe dejar las orejas al aire para poder llevar las gafas puestas. La parte trasera tiene que proteger la cabeza hasta la nuca.

- Resistencia a impactos. Todos los modelos homologados han de superar una prueba de seis impactos en el frontal, en el lateral y en la parte trasera.

En el mercado existen cascos con certificado CE de todos los precios y modelos. Algunos incluyen luces led que funcionan con pilas o batería para mayor visibilidad y hasta altavoz integrado. En 20deCompras hemos rastreado a fondo hasta encontrar tres modelos de buena calidad, pero con distintas prestaciones que se adaptan a todos los bolsillos.

El más económico

Está diseñado específicamente para circular en patinete. Es unisex y su cubierta está fabricada en plástico ABS. Podemos elegir entre tres colores distintos y tiene agujeros de ventilación. Es ajustable y está disponible en tres tallas. Se trata de uno de los modelos más económicos que podemos encontrar en Amazon y podemos adquirirlo desde 19,99 euros, según la talla.

Un modelo muy económico. Amazon

Original y plegable

Este modelo de Closca pesa alrededor de 350 gramos, es ajustable y con agujeros de ventilación, pero lo original es su diseño plegable capaz de reducir su volumen a la mitad en segundos. El precio del modelo más sencillo es de 49,99 euros, pero podemos conseguirlo en una combinación de 15 colores diferentes. En este caso su precio es algo mayor.

Un modelo plegable que cabe en cualquier sitio. Amazon

Con luz led y visera imantada

Este modelo de Shinmax está fabricado con el exterior en PVC. Pesa 350 gramos y cuenta con muy buena ventilación. Además, va equipado con luces led con tres modos de iluminación. Está disponible en más de 10 colores y su precio es de 39,99 euros, aunque puede ser algo mayor, según el modelo. Además, tiene visera magnética desmontable y forro extraíble que se lava cómodamente.

Modelo con luces led y visera. Amazon

Si no te importa invertir algo más

No podemos dejar pasar un último modelo de casco de la mara Livall para aquellos que apuestan por tener todas las prestaciones y no les importa hacer una inversión mayor. Se trata de un casco inteligente con control remoto en el manillar mediante sistema bluetooth. Puede regular las luces, responder a las llamadas del teléfono o controlar los altavoces integrados para escuchar música. Es apropiado para tallas de 54 a 61 centímetros.

Casco inteligente con mando 'bluetooth'. Amazon

