Qué día entrará en vigor la prohibición de circular por Madrid a los coches sin etiqueta

Desde que en 2016 la Dirección General de Tráfico (DGT) introdujese en España los distintivos medioambientales que clasifican los coches según sus emisiones, estas pegatinas han marcado el devenir de la movilidad urbana en las grandes urbes. Ocho años después todavía siguen siendo capitales en la restricción al tráfico, y dentro de unos días lo van a ser más, ya que las ciudades de más de 50.000 habitantes prohibirán el paso a los vehículos que no tengan ninguna etiqueta.

De esta manera, capitales como Madrid, Barcelona o Valladolid impedirán el paso a los coches que no dispongan de ninguna de las cuatro etiquetas expedidas por la DGT (0, ECO, B o C). Esta prohibición ya estaba establecida desde hace tiempo en la legislación, por lo que no debería pillar por sorpresa a ningún conductor, aunque siempre hay algún despistado. ¿Cuándo entra en vigor está nueva limitación de tráfico?

Fecha de entrada en vigor de la restricción en Madrid

Los coches sin etiqueta medioambiental de la DGT (o lo que es lo mismo, con etiqueta A) no podrán entrar en Madrid a partir del día 1 de enero de 2024. Además, al contrario que sucedía hasta ahora, no afectará a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) únicamente, sino que esta prohibición se extiende a todo el termino municipal de la capital española.

Las cámaras de tráfico que controla las ZBE. Getty Images

Eso sí, esta nueva normativa tan solo afectará a los vehículos que provengan de fuera de Madrid, por lo que los vecinos de la ciudad que tengan coches sin distintivo podrán seguir circulando por Madrid, aunque no por mucho tiempo: será un año después, el 1 de enero de 2025, cuando ni los residentes en la capital puedan circular con automóviles con la etiqueta A por las calles.

¿Cuáles son los coches sin etiqueta?

Los vehículos que no entran dentro de ninguno de los distintivos que otorga la DGT y que por tanto no tienen etiqueta son los coches de diésel matriculados antes del año 2006 y los de gasolina antes del año 2000. Respecto a las motocicletas, entran en esta categoría las que entraron en circulación antes del año 2003.

Excepciones a la normativa

Además de los residentes empadronados en Madrid, también hay otras excepciones a la norma, al menos para este año. Precisamente las motos sin etiqueta podrán seguir circulando hasta 2025, al igual que los camiones y las furgonetas. También podrán circular por la ciudad los vehículos históricos y los que se usen para trasladar de manera habitual a personas de movilidad reducida, así como los vehículos de emergencias y de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Multa por saltarse la prohibición de entrar a Madrid

En el caso de que un coche sin etiqueta entre en Madrid a partir del 1 de enero y sea captado por los casi 500 dispositivos de vigilancia que habrá en la ciudad, el propietario deberá abonar una multa de 200 euros, aunque se verá reducida a la mitad si se paga en los primeros días.