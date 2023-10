Etiqueta medioambiental de la DGT A: ¿existe en España? ¿A qué vehículos hace referencia?

La Dirección General de Tráfico utiliza los distintivos ambientales para clasificar los vehículos en España basándonos en su eficiencia en energética, es decir, tendiendo en cuenta los niveles de partículas contaminantes que expulsan a la atmósfera.

En total existen cuatro tipos de pegatinas, que son Cero, Eco, C y B, pero en ningún caso se hace referencia a la etiqueta medioambiental A, por ello se puede afirmar que no existe, ya que desde la DGT solo estipulan esas cuatro y otorgan una quinta categoría a los vehículos sin etiqueta.

¿Qué significa la etiqueta A de la DGT?

En realidad, lo que ha ocurrido ha sido una confusión, ya que se ha determinado por parte de la población y los medios de comunicación a los vehículos sin etiqueta de la DGT, es decir, los más contaminantes, como poseedores de la pegatina A, que no viene recogida por la Dirección General de Tráfico en su normativa sobre los distintivos ambientales.

En definitiva, esta etiqueta A no existe, ni se puede poner en el parabrisas de nuestro vehículo, por lo que no es posible buscarla. Por último, los coches que no tienen derecho a llevar una pegatina de la DGT directamente deben circular sin nada en la luna que indique esa categoría.

¿Cuáles son los coches que no tienen derecho a etiqueta?

Imagen de archivo de un coche que no tiene derecho a ninguna etiqueta de la DGT. Getty Images

Esta categoría de vehículos a los que la Dirección General de Tráfico no les va a otorgar ninguna pegatina medioambiental, hace referencia a los coches gasolina que se matricularon antes del 2000 y los diésel con placa inferior al 2006, en consecuencia, no tienen derecho a esta pegatina. En la actualidad, hay cerca de 10 millones de coches sin pegatina. Además, este tipo de coches no pueden pedir el distintivo, debido a que incumplen la normativa establecida por la DGT.

¿Cómo establece las etiquetas medioambientales la DGT?

Basándose en el nivel de emisiones la Dirección General de Tráfico se crean cuatro categorías diferentes. En primer lugar, la menos contaminante hace referencia a los vehículos 0, que cuentan con una pegatina azul y son los coches eléctricos de batería (BEV), eléctricos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 km (PHEV) o de autonomía extendida (REEV).

Después viene la pegatina Eco, de color azul y verde, cuyos vehículos se caracterizan por ser híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV) y los GNC o GNL.

Las últimas hacen referencia a los vehículos con motor de combustión, la C, de color verde, otorga su distinción a los gasolina matriculados después del 2006 y a los diésel posteriores a 2014; en cambio, la B, de color amarillo, engloba a los gasolina matriculados después del 2001 y a los vehículos diésel posteriores a 2006.