Esta es la infracción que te puede costar 3.000 euros de multa

En la Dirección General de Tráfico existen varias sanciones disciplinarias que, quizás, muchos conductores y usuarios de España desconozcan, sobre todo, a nivel económico. Una infracción que sea cometida con nuestro vehículo - o bien la realice un ciudadano a pie - y que afecte, directamente, a las personas que circulen por nuestras vías podrían originar consecuencias graves y que afectarán de manera contundente a nuestros bolsillos.

Muchísimas son las infracciones que puedes cometer sin 'darte' apenas cuenta y que oscilan entre 100 y 3.000 euros. Una cifra que podría aumentar dependiendo de la gravedad de la acción que cometas. Por ello, es muy importante atender a las recomendaciones del organismo presidido por Pere Navarro para intentar, en la medida de lo posible, no realizar ningún tipo de 'locura' que puedas lamentar al día siguiente.

Infracciones sancionadas con 3.000 euros

Como hemos mencionado párrafos atrás, hay ciertas sanciones que no somos conscientes de que existen, pero están ahí y podrían salir muy caras. Según el Artículo 80 de la Ley de Tráfico, el simple hecho de cortar la calle de una localidad con dos vallas podría ser sancionado hasta con 3.000 euros, una cifra que parece una 'broma' de mal gusto, pero realmente no lo es, porque la tendrás que abonar en el futuro.

Otra de las multas más sancionadas a lo largo de este verano ha sido el estacionamiento de caravanas en lugares que no están habilitados para su correspondiente parada. ¿Por qué motivo? Pues bien, hay distintas razones: desde bloquear la visibilidad de las distintas actividades comerciales, monumentos o paisajes cercanos al lugar, hasta verter líquidos, residuos, desplegar toldos o sillas o causar molestias con ruidos innecesarios.

Caravana en la playa. Beauer

Todas estas sanciones tendrán, lógicamente, un precio que pagar y que variarán dependiendo la infracción que realices. El hecho de afectar el mobiliario urbano o a la atmósfera estará penado con un total de 3.000 euros. De lo contrario, si el motivo de la multa es debido al numeroso ruido o al estacionamiento en zonas prohibidas (playas, montes...) la sanción será de 1.500 euros.

Hasta el simple hecho de pasar solo la noche en un vehículo que no está perfectamente estacionado (no acampar, solo parar) podría acarrear una sanción que ronde los 50 o 150 euros. Más grave aún sería si se produce un incendio por culpa del responsable de la caravana, pues se estaría incurriendo un delito que podría acabar hasta con pena de cárcel. Por lo tanto, siempre hay que estar muy atento a las indicaciones de la DGT de cara a las salidas con tu autocaravana.

Tener renovada la ITV y el seguro del coche



En este duro rango económico también se encuentra las sanciones por no tener los papeles de tu vehículo en perfectas condiciones. Existen una serie de infracciones que no necesitan que tu automóvil no esté ni siquiera en marcha para que la multa llegue a tu respectivo domicilio. Y no hablamos de un problema de estacionamiento, sino de algo peor: no tener al día la ITV y el seguro del coche.

Este tipo de multas, sobre todo la de no tener la Inspección Técnica 'en regla', suma una cantidad de 200 millones de euros al año. Un número significativo y que es, junto a las sanciones por exceso de velocidad, una de las más comunes a lo largo de los 12 meses.

No obstante, una de las infracciones más graves es tener tu vehículo aparcado en la calle sin tu respectivo seguro del coche. Una acción que está multada con una cantidad de dinero que va desde los 600 hasta los 3.000 euros. Sin embargo, el organismo liderado por Pere Navarro creó como una especie de baja temporal, es decir, un trámite que te permite aparcar en la calle o en un garaje durante cierto tiempo y que podrás conseguir abonando la cifra de 8,5 euros a través de la página web de la Dirección General de Tráfico. Sirve para el tanto para el seguro como para la ITV.