El directo de la DGT, sobre la reforma de la Ley de Tráfico: "El país no está para aumentar la cuantía de las multas"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, comentó este sábado que la última reforma de la Ley de Tráfico no ha incluido un incremento de los importes de las infracciones viales, ya que "el país no está para aumentar la cuantía" de las multas.

Lo dijo en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE en la que reconoció que se llegó a plantear endurecer las sanciones económicas a los conductores que quebrantan la norma de tráfico, "pero el país no está para aumentar la cuantía" de las multas, "y la seguridad vial va razonablemente bien".

Añadió que "no tiene sentido" este incremento, ya que "al rico no le importa, pero al que va justo (de dinero) le crujes".

Pere Navarro subrayó que el tráfico se resume en el binomio vigilancia-control, en el que "somos buenos", y como tal, "se nos reconoce en Europa"; y educación-formación, en el que "nos queda recorrido".

Por su parte, el director general de Tráfico se refirió a las campañas de concienciación puestas en marcha para la campaña de verano de este año, de las cuales reconoció que "son duras, pero la realidad es mucho más dura".

Esto le sirvió para comentar la importancia de "llamar la atención", ya que "uno de cada diez muertos en carreteras el año pasado fue atropellado, saberlo es empezar a evitarlo". No obstante, indicó que "una buena campaña reduce hasta seis meses los accidentes, pero si no la acompañas con medidas concretas, no funcionan".

Por último, apeló a la responsabilidad ciudadana con vistas a la cercanía de las fiestas que se celebrarán en toda España el 15 de agosto, puesto que los festejos en el país "se asocian al consumo de alcohol". Por ello, instó a no conducir si se consume alcohol e impedir que otros lo hagan si lo han consumido.